韓國稱被烏軍俘虜的北韓士兵已傷重而亡

韓國情報單位稱，一名被烏克蘭俘虜的北韓士兵已於12月26日因傷重不治死亡。

（德國之聲中文網）據韓國官媒韓聯社周五（12月27日）報導，一名受傷的北韓士兵被烏克蘭軍隊俘虜，隨後死於傷勢過重。這是自平壤派出士兵支持俄羅斯對烏克蘭戰爭以來，首次傳出有北韓士兵被俘的消息。

韓聯社報導引述韓國國家情報院，稱一名被烏軍扣押的受傷北韓士兵已由於傷勢過重死亡。一份來自國家情報院的聲明寫道：「經盟國情報機構證實，12月26日被生擒的北韓士兵因傷勢惡化剛剛去世。」

報導指出，根據烏克蘭軍方消息，這名士兵是在俄羅斯西部前線庫爾斯克地區的行動中被俘的，但沒有具體說明事件發生的時間。

此前，一張據稱是北韓被俘士兵的照片在社群媒體Telegram上流傳。

烏克蘭稱北韓傷亡士兵達3000多人

據信，北韓派遣了約一萬名士兵至俄羅斯支援對烏克蘭戰事。基輔在12月中曾表示，俄羅斯軍方如今在庫爾斯克邊境地區進攻行動中，加大使用北韓士兵。

烏克蘭總統澤倫斯基周一稱，已有3000多名北韓士兵傷亡，但這一估計數字無法得到獨立核實。

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（德新社、法新社、韓聯社）

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