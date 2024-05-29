韓國指責北韓空飄「垃圾氣球」

韓國在境內發現了150多個來自北韓滿載垃圾的氣球。此前，北韓方面曾誓言，要對空飄傳單的韓國活動人士採取報復措施。

（德國之聲中文網）來自韓國參謀本部的消息稱，軍方特種行動及排雷小組在該國北部邊境地區發現了150多個氣球。

韓國軍方表示，北韓方面從周二晚間開始，向戒備森嚴的南北韓邊境韓國一側空飄了大量攜有垃圾和糞便的氣球。韓國稱，北韓的行為即低劣又危險。

首爾的軍方人士表示：「我們對北方提出嚴正警告，立即停止這種低劣且不人道的行動。」

參謀本部警告當地民眾，發現來自北韓的氣球後，絕對不可觸碰，並要及時向警方或軍方通報。目前尚沒有氣球造成直接損失的報導。2016年，北韓發起的類似氣球行動曾造成一些車輛和其他財產的損失。

北韓為何要向韓國空飄氣球？

北韓此次氣球行動明顯是對韓國活動人士採取的報復行動。在韓國，一些來自北韓的叛逃者經常會向北韓境內空飄氣球，發送反平壤政權的傳單。空飄氣球發送反平壤傳單的行動時常引發南北韓緊張關係，北韓邊防軍人擊落氣球的嘗試還曾引發過小型衝突。

韓國活躍人士向北韓空飄的傳單中，還包含介紹韓國民主社會的訊息，甚至還會有韓流時尚音樂的影片隨身碟。這類行動引起北韓方面強烈憤慨。



周日，北韓國防部副部長金康日（ Kim Kang Il 音）發表聲明稱，北韓將向韓國境內投放大量的「廢紙和垃圾」，並稱這是對韓國活動人士向北韓境內發送傳單而做出的「以牙還牙」的報復行動。

三八線兩側，南北韓軍隊一直處在劍拔弩張的緊張狀態。圖為北韓邊防軍士兵。 圖片來源： Lee Yong-Ho/dpa/picture alliance

南北韓邊境的氣球之戰

此前的歷屆韓國政府都曾阻止活動人士向北韓境內空飄氣球的行動，理由是這類行動無助和平，而且有可能會對邊境居民造成傷害。

不過，2021年開始實施的氣球禁令，稍後被最高法庭以違憲為由宣佈作廢。最高法庭認為，相關禁令侵犯了言論自由權利。

三八停火線兩側，南北韓雙方的軍隊經常處在劍拔弩張的緊張狀態，北韓曾多次發出摧毀韓國的威脅。

（美聯社，路透社）

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