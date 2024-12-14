韓國持續動蕩 平壤反應遲緩

上周，韓國總統尹錫悅宣佈戒嚴，但數小時之後又宣佈解除戒嚴。面對鄰國劇烈的政治動蕩，此次平壤方面卻一反常態，長時間保持沉默。

（德國之聲中文網）以往每逢韓國發生反政府抗議，平壤都會將其作為首爾當局及其領導人無能和腐敗的證據，並通過官方媒體大加鞭撻。

而12月3日晚間，尹錫悅總統發布戒嚴令，隨後又倉促解禁的事件，卻並沒有被平壤當局當作嘲諷其意識形態對手、並以此凸顯北韓社會主義制度優越性的機會。相反，此次北韓中央通訊社等官方媒體報導的焦點，都是一些司空見慣的內政新聞，比如，一家調料廠投產運行，一個青年團隊參加了國防會議等等。

分析人士們也紛紛表示，北韓當局沒有利用韓國戒嚴失敗的事例發起宣傳戰，並對尹錫悅總統發起攻擊確實令人感到意外。尹錫悅總統上台後，對朝路線之強硬，超過了其歷屆自由派前任。

韓國總統尹錫悅發表電視講話，宣佈實施戒嚴。 圖片來源： South Korea Presidential Office/AP/dpa/picture alliance

尹錫悅在發布戒嚴令時聲稱，反國家勢力以及「反對派中的親北韓共產主義勢力」迫使他不得不採取戒嚴措施。

北韓為何保持沉默？

一些分析人士認為，平壤當局之所以沒有播放韓國民眾大規模反政府抗議的畫面，是擔心這類畫面會使北韓民眾受到鼓勵，並會嘗試發起類似的行動。

另一些專家則相信，北韓方面擔心，南韓的動蕩局面會令首爾當局不堪重負，從而會對北方發起挑釁，通過製造安全事件的方式來轉移公眾視線。因此，平壤正在全力準備同南方的可能衝突。

還有一種解釋則認為，平壤在2023年底宣佈修憲，將韓國定義為「交戰國」，南北韓關係則是「兩個敵對國家」之間的關係。就此北韓放棄了此前南北韓同屬一個民族、有朝一日將實現統一的立場。

12月4日，韓國戒嚴部隊試圖衝入國會的畫面震驚了整個世界。 圖片來源： JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

來自俄羅斯、目前執教於首爾國民大學歷史與國際關係專業的蘭科夫教授（Andrei Lankov）表示，平壤顯然認為沒有必要就韓國的政治危機發表評論。他對德國之聲表示：「自從尹錫悅出任總統以來，首爾幾乎每個周末都有大規模反政府遊行。而每次發生大規模遊行，北韓都會進行報導。但此次尹錫悅宣佈戒嚴後，北韓卻沒有進行報導，我認為部分原因是北韓想繼續觀察事態發展。」

韓國只是「另外一個國家」

蘭科夫表示：「北韓官媒中有關韓國的報告正在逐步減少，因為北韓不想過度聚焦南方，而是要將南方視作『只是另外一個國家』。」

首爾北北韓研究大學外交學教授高家玉（音）也認為，平壤正在刻意推行疏遠其南方鄰居的政策。「通常每逢韓國發生動蕩，北方總是會立即抨擊『南北韓傀儡政權』，但這一次令我意外的是，他們甚至沒有就抗議集會發表評論。」

高家玉教授對德國之聲表示：「我只能說，這進一步證實，去年金正恩發表『兩個北韓宣言』之後，平壤方面不願意同南方有任何瓜葛了。」高家玉教授表示，鑑於北韓方面為了支援俄羅斯，已向俄烏戰場輸送了大量兵員和武器，「因此他們不想再被卷入朝鮮半島上的衝突。」

對於北韓方面不播報韓國發生大規模抗議行動，是擔心這類新聞會在北韓民眾中引發傚尤效益的說法，高家玉則並不認同。他說：「我不相信，平壤當局會擔心有關南方的報導會對北方產生影響。我覺得更大的可能則是，北方要同南方保持距離。」

北韓終於不再沉默

不過，最終北韓當局顯然還是意識到，繼續對韓國的事態發展保持沉默並非明智之舉。本周三，北韓中央通訊社以一貫的謾罵式措辭發表評論寫道：「面臨嚴重統治危機、彈劾危機的尹錫悅傀儡政權意外地宣佈緊急戒嚴令，毫不猶豫地向國民施以法西斯獨裁的刀槍，令人震驚的事件發生後，傀儡韓國的土地變的慘不忍睹。」

評論形容韓國軍隊為「黑幫團伙」，並宣稱，尹錫悅的行為帶來了「災難性的後果」，韓國公眾社會要求尹錫悅立即下台，並對其繩之以法。

朝中社的報導中還附帶了大約20多張反映韓國民眾抗議尹錫悅的照片，但其中卻沒有韓國國會議員和民眾一道阻止戒嚴軍隊進入國會的場面。

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