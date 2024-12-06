韓國執政黨要求總統停職：國家面臨巨大危險

在總統彈劾危機中，韓國執政的國民力量黨高層改變了力圖阻止彈劾的立場，轉而要求總統尹錫悅盡快停止履行其職務。

（德國之聲中文網）韓國執政的國民力量黨黨魁韓東勳周五（12月6日）表示，總統尹錫悅應停止履行憲法賦予的職務，並警告說他對國家構成了嚴重威脅。

韓東勳6日在黨內一場高層會議上說，他得知尹錫悅在宣佈戒嚴當天，曾命令反間諜指揮部以 "反國家活動"的罪名逮捕和拘留多名重要政治人物。韓東勳表示，尹錫悅若繼續履行總統職務，其"採取極端行動的重大風險，比如重新試圖實施戒嚴，有可能將大韓民國及其公民置於極大的危險之中"。

當天下午，韓東勳又與尹錫悅單獨面談後表示，沒有獲得可以推翻此前觀點的理由，他將繼續要求尹錫悅停止執行總統職務。

韓國總統尹錫悅在12月3日宣佈解除戒嚴後未再公開露面 圖片來源： AP Photo/picture alliance

檢察署就"叛亂"罪展開調查

韓東勳的最新表態與之前大相徑庭，周四他還表示將阻止國會彈劾總統。另一位國民力量黨領袖也堅稱該黨所有108名議員將在周六的投票中團結一致支持尹錫悅。

如果得到執政黨部分議員的支持，周六的總統彈劾案才可能在國會過關。按照韓國法律，彈劾總統需得到國會300位議員中至少三分之二人的支持。聯合提出彈劾動議的反對黨總共擁有192個議席。在尹錫悅宣佈戒嚴後國會的緊急會議上，國民力量黨內韓東勳領導的反尹派別其中的18名議員與反對黨議員一起投票推翻了戒嚴令。

韓國總檢察長沈宇中（Shim Woo Jung）周五告訴記者，檢察機關已對尹錫悅展開叛亂罪調查。韓國總統雖然在任職期間享有豁免權，但這種保護並不適用於叛亂或叛國罪的指控。反對黨指控尹錫悅的行為相當於 "自我政變 "。

12月5日，韓國民眾聚集在國會前要求尹錫悅辭職 圖片來源： Chris Jung/NurPhoto/picture alliance

彈劾案周六表決

韓國陸軍特種作戰司令部司令郭種根星期五則向國會議員表示，在戒嚴令宣佈後，他接到國防部長金龍顯指示，要求他闖入國會全體會議，強行撤出議員，"但我沒有遵守，即使我知道這是抗命"。他說，若再接獲新的戒嚴令指示，他會拒絕執行。

尹錫悅此前已接受了金顯龍的辭呈。周五，國防部表示已暫停三名參與戒嚴行動的高級指揮官的職務。

自周三以來，成千上萬的抗議者走上首爾街頭，要求尹錫悅辭職並接受調查。韓國最大勞工團體之一"韓國金屬工人工會"也宣佈，若尹錫悅拒不辭職，將自12月11日起展開無限期罷工。

彈劾案若在國會得到通過，尹錫悅將被停職，直到憲法法院最終裁定是否罷免其職務。期間總統職務由總理韓德洙暫為代理。首爾警方表示，預計周六將有數萬名韓國民眾在彈劾投票前在首爾參加示威集會。

（綜合報導）

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