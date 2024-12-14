韓國國會通過總統彈劾案 憲法法院留懸念

一個星期前，韓國國會針對總統尹錫悅的彈劾案因未獲得執政黨國會黨團的支持而沒能通過。12月14日的新一輪彈劾中，執政黨國會黨團則不再予以抵制，而是允許議員自由投票。這也讓尹錫悅成為繼朴槿惠之後第二位被彈劾的韓國總統。

（德國之聲中文網）此輪彈劾依舊由國會六大在野黨的190名議員以及一名無黨派議員發起，在前一天(12月13日)即提交國會。在12月14日的表決中，部分執政黨議員也倒戈支持在野黨的彈劾動議，因此彈劾案總共獲得了204票支持、85票反對、3票棄權，另有8張無效票，達到了國會三分之二議席的門檻。

在一個星期前，國會首次對尹錫悅的彈劾動議因執政黨議員集體缺席投票而沒能成功。而在新一輪彈劾中，執政的國民力量黨允許議員自由投票。這也成為了彈劾案獲得三分之二多數的決定性舉措。

尹錫悅遭彈劾緣起近兩周前他以在野黨阻撓批准財政預算案會破壞民主為由，突然宣佈戒嚴並派遣軍隊包圍國會，但是國會議員當時很快就通過決議案解除了戒嚴。此後，尹錫悅飽受韓國朝野各界的抨擊，並面臨刑事調查：調查期間，他被禁止出國。

尹錫悅發表講話，表示絕不輕言放棄 圖片來源： South Korean Presidential Office/Handout/Yonhap/AFP

憲法法院留懸念

彈劾案通過後，尹錫悅總統即遭停職，而最終解職仍需等待韓國憲法法院在180天內確認。不過，9個席位的憲法法院現在暫時只有6名法官，這意味著只要有1人投反對票，彈劾案就無法被確認、尹錫悅就能官復原職。尹錫悅在彈劾案通過後表示：「儘管我現在停下了腳步，但是過去兩年半我和人民共同走過的通向未來之路決不能停止，我絕不會放棄。」

目前，尹錫悅的總統職能暫時由75歲的國務總理韓悳洙代理。韓悳洙已經在第一時間表示，將盡全力確保國家職能有序運轉。

韓國民眾國會外集會 要求尹錫悅下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

示威民眾歡呼

儘管天氣寒冷，彈劾投票當天，國會大廈前依然聚集了約20萬民眾要求尹錫悅下台。在首爾市中心的另一處，還聚集了一些揮舞美國國旗和韓國國旗的尹錫悅支持者，要求逮捕在野黨領導人，警方估計支持尹錫悅的示威者大約有3萬人。在獲知彈劾案通過的消息後，國會大廈前的示威民眾爆發出歡呼聲，現場也響起了喜慶的音樂，民主黨主席李在明對現場民眾說：「人民書寫了新歷史！」他呼籲大家共同奮斗，盡早把尹錫悅徹底趕下台；而尹錫悅支持者的示威現場則氣氛低落，集會也很快解散。

根據第二輪彈劾前的最新蓋洛普民調數據，尹錫悅的民眾支持度已經跌到了11%，為韓國歷任總統的最低值。

另據韓國外交部通報，彈劾案通過後，外長趙兌烈會見了美國、日本、中國大使，強調韓國外交政策不會因總統被彈劾而改變。

（德新社、路透社）

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