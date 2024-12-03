韓國國會表決通過解除緊急戒嚴

在韓國總統尹錫悅12月3日晚間宣佈實施緊急戒嚴的數小時後，韓國國會深夜召開全體會議，表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。

（德國之聲中文網）據韓聯社報導，在韓國總統尹錫悅12月3日晚間宣佈實施緊急戒嚴的數小時後，韓國國會深夜召開全體會議，表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。

報導稱，190名國會議員出席了全體會議，以全票贊成通過決議案。國會議長辦公室方面稱，隨著該決議案獲得國會全會通過，戒嚴令無效。

此前，據韓聯社報導，韓國總統尹錫悅12月3日在首爾龍山總統府發表「緊急談話」，宣佈實施緊急戒嚴，「以剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序」。

韓聯社報導稱，尹錫悅在發表緊急談話時表示，通過實施緊急戒嚴，將重建並捍衛自由大韓民國，以防國家走入亡國之路。「為此，我必將剿滅將國家推向亡國邊緣的元兇、反國家勢力」。

他表示，將「盡快剿滅反國家勢力，並實現國家正常運轉。實施戒嚴恐將給國民帶來不便，我將致力於將不便降到最低」。

尹錫悅還強調，「為確保自由大韓民國永久發展，實施戒嚴是不可避免之舉」。

尹錫悅表示將「盡快剿滅反國家勢力」 圖片來源： Sem van der Wal/ANP/picture alliance

韓國戒嚴司令、陸軍大將朴安秀稱違反戒嚴令者可被直接拘留。

韓國最大在野黨共同民主黨在尹錫悅突然宣佈「緊急戒嚴」後已召集緊急議員會議。黨首李在明呼籲韓國民眾前往國會，保護國會。

韓國會大樓入口已被封，議員出入都遭禁止。

白宮發言人周二表示，拜登政府正與韓國政府保持聯繫，並密切關注局勢。

中國駐韓國大使館提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守韓國官方發布的政令。

（韓聯社、法新社）

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