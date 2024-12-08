韓國前防長被捕 反對黨計劃再推彈劾

對總統尹錫悅的彈劾案在韓國國會未能通過後，反對黨表示將繼續推動下一輪彈劾。韓國司法部門已對尹錫悅等參與頒布戒嚴的政府高層官員展開調查，前國防部長已被警方逮捕。

（德國之聲中文網）據韓聯社報導，韓國警方周日逮捕了前國防部長金龍顯，指控他在試圖實施戒嚴令的過程中扮演了重要角色。

警方還搜查了金龍顯的住所，並對其實施旅行禁令。金龍顯已於本周早些時候辭去國防部長職務。周日，總統辦公室對媒體證實，尹錫悅已接受了行政安全部（內政部）長官李祥敏的辭職。

檢察機關以涉嫌叛亂的指控，對金龍顯以及總統尹錫悅和戒嚴司令、陸軍參謀總長朴安洙展開調查。

對總統尹錫悅的彈劾案因執政黨國民力量黨的集體抵制，周六未能在國會通過。周日，最大反對黨民主黨表示，將推動新一輪彈劾。

該黨主席李在明表示，"尹錫悅是破壞韓國憲法秩序的叛亂和軍事政變的幕後主犯，他必須立即辭職或立即被彈劾。"他說，民主黨將尋求在12月14日再次就彈劾案表決。

尹錫悅12月7日發表講話，對頒布戒嚴令向國民道歉 圖片來源： Kim Soo-hyeon/REUTERS

總統"不再幹政"

尹錫悅所在的國民力量黨則在阻止了彈劾案後表示，該黨已經 "有效地獲得了（尹錫悅）下台的承諾"。

國民力量黨黨魁韓東勳周日在與國務總理韓德洙會面後表示："在總統下台之前，他也不會干涉國家事務，包括外交事務。" 他告訴記者，這將 "最大限度地減少給韓國和韓國人民造成的混亂，穩定政治局勢，恢復自由民主"。

但民主黨籍的國會發言人禹元植（Woo Won-shik）批評這一做法違憲。"總理和執政黨聯合行使無人賦予他們的總統權力，卻不參與解決違憲戒嚴問題的憲法程序，這顯然違反了憲法。"

周末，繼續有大批民眾冒著嚴寒在議會外舉行抗議活動，要求總統尹錫悅下台。在國會表決彈劾案的周六，組織者稱有一百萬人參加了示威，警方則稱參與集會的人數為15萬。

韓國民眾國會外集會 要求尹錫悅下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社）

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