韓國內政危機持續延燒 布林肯到訪首爾

美國國務卿布林肯周日晚間抵達首爾，開始對這個陷入嚴重內政危機的國家進行訪問。一般認為，布林肯將審慎游說韓國方面保持其政策的一貫性。這很可能也將是布林肯國務卿任內的最後一次東亞之行。

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯將在周一同韓國外長趙兌烈舉行會談，而針對遭停職總統尹錫悅的逮捕令也將在這天到期。12月3日，尹錫悅宣佈實施戒嚴但未能成功。首爾是此次布林肯東亞之行的第一站，而這也可能是布林肯國務卿任內的最後一次東亞之行。此行目的是在川普重新入主白宮之前，凸顯拜登總統任內打造民主共同體所取得的成就。

韓國之後，布林肯還將前往東京。日韓關係充滿矛盾和競爭，但韓國同日本一樣，都是美國的重要盟友。

尹錫悅總統曾深受拜登政府愛戴，因為他大膽推動日韓關係的改善，並期望韓國在全球政府中扮演更為重要的角色。

在拜登主持下，美日韓舉行了里程碑式的三方會談。2024年3月，尹錫悅還在韓國首爾主辦了第三屆全球民主峰會。全球民主峰會是拜登總統任內發起的一項重要外交倡議。尹錫悅出訪美國期間，在白宮晚宴上高唱「美國派」，給美國政要留下了深刻印象。

2022年11月，美日韓三國領導人就北韓問題在柬埔寨舉行會談。 圖片來源： The Yomiuri Shimbun via AP Images/picture alliance

目前就職於國際戰略研究中心的北韓問題專家塞勒（Sydney Seiler)，布林肯選擇當前時機訪問首爾，肯定會招致韓國左派的批評，但作為資深外交家，布林肯應該可以從容應對韓國當前所處的危機，並將關注焦點集中在中國和北韓帶來的威脅方面。塞勒表示：「布林肯將會避開韓國內政方面的地雷，他既要避免給人留下為執政黨站台的印象，也不會人為營造一切正常的假象。」

美國國務院發表的一份聲明中，並沒有直接提及韓國當前的內政危機，而是強調布林肯會努力維護美日韓三國的合作關係，並加強涉及北韓的情報交流。

1月20日，川普将重新入主白宮，開始新一屆美國總統任期。有趣的是，拜登總統同保守派韓國總統尹錫悅建立了良好的個人關係， 而川普则在其上一屆總統任期內，同韓國左翼總統文在寅關係密切，後者也對川普的北韓政策提供了支持。

2019年6月，美國總統川普、韓國總統文在寅和北韓領導人在板門店舉行會晤。 圖片來源： NEWSIS/Photoshot/picture alliance

韓國發生內政危機之後，拜登政府一直強調，誰將成為韓國下一屆領導人目前尚不明朗，美國政府會保持同韓國各個政治派別的接觸。主張改善對朝關係的反對黨領袖李在明（ Lee Jae-myung）自身也陷入官司，有可能會被取消競選資格。在許多問題上，工會活躍分子出身的李在明同拜登和川普都存在分歧。李在明曾嚴厲批評美國在韓國部署薩德導彈防禦系統，並要求在殖民歷史問題上，對日本採取更強硬的態度。

美國官員表示，尹錫悅宣佈戒嚴前，美國並不知情。布林肯上個月接受媒體採訪時也表示，韓國當前的危機顯示出實施民主三十年來，韓國政治制度的強大力量。「我認為，韓國是世界上最能體現民主崛起和民主韌性的國家之一。」

（法新社）

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