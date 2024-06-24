韓國一電池廠突發火災造成至少22人死亡 其中包括18名中國人

韓國電池製造商ARICELL位於京畿道華城市的鋰電池工廠突發火災，已造成22人遇難。據韓國媒體報導，遇難者中包括2名韓國人，18名中國人、1名寮國人和一位國籍不明者。

（德國之聲中文網）當地消防人員引述目擊者的消息稱，6月24日上午10時31分，ARICELL電池製造商位於華城市西新面工廠的第三樓二層起火。當時工人們正在位於二樓的廠房內檢查和包裝電池。電池突然發生爆炸引發火災。

消防部門在簡報中稱，火災已造成22人遇難，其中包括2名韓國人，18名中國人、1名寮國和一位國籍不明者。

美聯社報導指出，在過去的幾十年裡，包括北韓族在內的許多中國人都移民到韓國尋找工作。和其他東南亞國家的外國移民一樣，他們最終往往進入工廠或從事體力要求高、薪水低的工作，而這些工作是富裕的韓國人所不願做的。

據悉，火災發生前，總共有102人在這家工廠工作。 圖片來源： Kim Hong-ji/REUTERS

消防部門的發言人說，這家電池廠的一名工廠工人仍處於失聯狀態，救援人員繼續在現場搜尋。他還說，8名受傷者中有兩人傷勢嚴重。

這名發言人還表示，消防部門將調查現場是否配置了滅火裝置以及這些裝置是否有效。

據悉，火災發生前，總共有102人在這家工廠工作。

這場大火是近年來韓國國內發生的最嚴重的火災。韓國總統尹錫悅已經和韓國政府其他官員一同前往事故現場視察。

2020年，韓國京畿道利川市一座正在建設中的倉庫發生火災，造成38名建築工人死亡。2018年，慶尚南道密陽市駕谷洞的世宗醫院發生發生火災，造成46人死亡。2008年，利川市一座冷凍倉庫發生火災並伴隨爆炸，導致40名工人死亡，其中12人是中國籍的北韓族人。

幾十年來，韓國一直在努力提高安全標準，改變普遍存在的將安全置於經濟進步和便利之下的觀念。

（美聯社）

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