非法芬太尼正以前所未有的速度進入美國

(德國之聲中文網 )美國執法部門正以前所未有的速度查獲混有芬太尼的偽造藥片。2024年5月13日發表在《國際毒品政策雜誌》上的一項研究數據顯示,2023年共查獲超過1.15億顆含有非法芬太尼的藥片。

該項研究作者指出,這一數字從2017年的5萬,五年內激增至2022年的7100萬,再到2023年的1.15億。

這些偽造的芬太尼藥片被製成合法處方阿片類藥物的樣子 – 如奧施康定(羥考酮)和曲馬多 – 但往往比原藥物要致命得多。

該研究的主要作者約瑟夫‧帕拉馬爾(Joseph Palamar)來自美國紐約大學朗格尼健康醫學中心(NYU Langone Health),他指出:「現在芬太尼藥片開始成為(美國)毒品供應的主要形式。藥片易於運輸和偽裝,也容易銷售,畢竟美國人愛吃藥片已是名聲在外。」

芬太尼正在加劇美國阿片類危機

公共衞生官員警告稱,大量非法芬太尼湧入美國是該國持續阿片類危機的主要原因。

芬太尼是一種合成阿片類藥物,其強度是海洛因的50倍,僅2毫克芬太尼劑量就可能致命。一粒非法芬太尼藥片所含藥量足以導致藥物過量。

2022年,芬太尼導致了美國70%的藥物過量死亡,每天死亡人數超過200人。自2018年以來,共有超過25萬美國人死於芬太尼服用過量。

毒販通常在使用者不知情的情況下將芬太尼與其他毒品(包括海洛因、甲基苯丙胺和古柯鹼)混合。因此,帕拉馬爾表示,許多年輕人並不知道其服用的藥片中含有芬太尼從而導致藥物過量。

帕拉馬爾通過電子郵件告訴德國之聲:「需要公共衞生方面做出努力來防止此類藥物落入年輕人手中。」

當作止痛藥?一加拿大男子拿著一粒芬太尼藥片 圖片來源: David Tesinsky/ZUMAPRESS.com/picture alliance

芬太尼從何而來?

用於合成芬太尼的化學品絕大部分都是在亞洲國家的實驗室中制取獲得,且主要是在印度和中國。

之後這些前化學品通常經由墨西哥或加拿大被運送到北美,然後在那裡被合成芬太尼。

帕拉馬爾表示:「大部分非法芬太尼是通過墨西哥進入美國的,但並非全部。還可以通過其他途徑,比如郵寄。在美國,大量毒品粉末被轉制為藥丸。」

這種毒品通常是經由美墨邊境,由為販毒集團工作的個人 – 即所謂的「毒騾」隨身攜帶走私入境的。

來自荷蘭國家犯罪與執法研究院(Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement)的社會學家埃傑比-恩斯特(Peter Ejbye-Ernst)表示:「這條全球生產線意味著對跨境物流的需求在不斷加大。芬太尼市場高度依賴於以各種方式來完成非法化學品的跨境走私。」

但專家也表示,僅通過芬太尼緝獲量的增加很難確定是由於該藥物供應量在增大,還是執法部門在打擊毒品走私方面取得更大成功的緣故。

美國一些將芬太尼當止痛藥服用後身亡的受害者家屬舉行抗議 圖片來源: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

非法芬太尼只在美國是問題?

據估計,絕大多數的非法芬太尼藥品使用和相關死亡事件都發生在美國。埃傑比-恩斯特認為,美國社會正面臨阿片類危機,其原因是由該國社會的許多獨特因素所致。

埃傑比-恩斯特告訴德國之聲:「(比如)醫療體系結構、毒品文化、特定藥物的處方歷史以及對與成癮抗爭者的治療和對待方法等。」

相較之下,芬太尼在歐盟則被認為是一個較小的問題 —— 2021年,芬太尼在歐盟導致49人死亡——但在德國和一些其他國家,濫用阿片類藥物的情況正在增加。

埃傑比-恩斯特表示:「引起人們注意的是愛沙尼亞,芬太尼自21世紀初進入該國市場以來導致的藥物過量死亡人數幾乎達到了歐洲平均水準的六倍。」

但就規模而言,埃傑比-恩斯特表示,北美仍然是阿片類危機最嚴重的「震中地帶」。

© 2024年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。