「非法干預」？日美鋼鐵公司將拜登告上法院

新日鐵與美國鋼鐵公司併購案被拜登總統叫停後，糾紛進入下一回合：兩家鋼鐵公司就拜登決定的合法性向法院送交了訴狀。

（德國之聲中文網）新日鐵（Nippon Steel）同美國鋼鐵公司（US Steel）周一（1月6日）針對拜登總統阻止收購案一事提起訴訟。他們指責華盛頓政府對合法貿易進行了「非法干預」。

他們在訴訟中指出，採取法律手段是為了「糾正對新日鐵收購美國鋼鐵公司持續進行的非法干預」。訴狀寫道，即將於1月20日卸任的拜登因「純粹的政治原因」濫用其影響力，阻止了該交易。他們稱，拜登為了討好工會，忽視法律規定，強行干預交易。

新日鐵的許諾

新日鐵曾將此次收購描述為一項挽救美國鋼鐵公司的計劃，認為這家公司早已過了全盛時期。去年11月，新日鐵承諾將在美國鋼鐵公司進行「大規模」投資，以「保證美國鋼鐵產業的光明未來」。它還承諾在位於賓夕法尼亞州和印第安納州的工廠進行27億美元的投資，並保證會遵守與工會的現有協議。但反對者堅持認為，收購後，日本公司可能會大幅裁員。

在過去數月中，拜登一直批評這項高達149億美元的收購計劃，但由於顧慮美日關係，一直未採取行動。然而，上周五（1月3日）拜登總統宣佈以國家安全為由攔下此次收購。拜登在一份聲明中表示：「此次收購將使美國最大的鋼鐵生產商之一受到外國控制，並對我們的國家安全和關鍵供應鏈構成風險。這就是我採取行動阻止這筆交易的原因。」

拜登的決定遭到了兩家公司、東京以及一些美國商業團體的強烈批評，但卻得到了美國鋼鐵工人聯合會的熱烈歡迎。該工會稱，這是一項「維護強大國內鋼鐵產業的大膽行動」。

拜登：新日鐵收購案涉及國家安全 圖片來源： Kevin Lamarque/REUTERS

日本首相擔憂

同樣也是在周一，日本首相石破茂表示，拜登的決定引發了對未來日本在美國投資的擔憂。他說，「遺憾的是，日本工業界確實對未來的日美投資關係表示擔憂，」他對記者說道。「這是我們必須認真對待的事情。」

他補充道：「我們將強烈要求美國政府採取措施，消除這些擔憂。他們需要清楚解釋為何存在國家安全問題，否則無法繼續就此事進行有效討論。」

日本和美國是彼此的最大外國投資來源國。拜登阻止該交易的決定罕見地得到了兩黨支持。候任總統川普及其即將上任的副總統萬斯也曾公開反對這項收購。

然而，美國商會指出，日本是美國「重要而可靠的盟友」，其在美投資創造了近100萬個就業崗位。

日本企業家組成的經濟同友會指出，保護主義的貿易政策可能在川普政府下得到加強，「在經濟安全領域，我們應加強與韓國、澳洲、菲律賓和印度等志同道合國家的展開合作，避免完全依賴美國。」

（法新社等）

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