震驚德國的「帝國公民」謀反案開審

一年多前，德國警方破獲了以一名貴族為首的一個右翼極端團體，自稱「帝國公民」的該組織因涉嫌計劃攻擊德國議會和政府要員、發動暴力政變被控叛國罪。本周一，首個案件開庭審理。

（德國之聲中文網）這將無異於一場政變——貴族頭銜為「亨利十三世羅伊斯王子」（Heinrich XIII. Prinz Reuß）為首的一個組織據信計劃衝擊德國聯邦議院並劫持議員。他們最重要的目標是聯邦總理肖爾茨、外交部長貝爾博克和最大反對黨主席默爾茨。

2022年12月7日，德國警方對右翼恐怖組織「愛國聯盟」成員進行了一場全德範圍的大搜捕，逮捕了包括羅伊斯在內的共25人。警方還起獲了382支槍枝、15萬發子彈。據估計，該組織約有200名成員，屬於範圍更大的「帝國公民」 運動。此後還有進一步的搜查和逮捕，最近一次在2023年11月。

本周一（4月29日），圍繞這一震驚德國的事件的第一宗案件在斯圖加特高等地方法院開庭審理。之後，還將有兩宗案件分別在法蘭克福和慕尼黑開審。

假想「帝國元首」羅伊斯2022年12月被捕 圖片來源： Boris Roessler/dpa/picture alliance

該案核心人物是現年72歲的羅伊斯王子，他是法蘭克福的一名地產中介商。按照策反計劃，政變者奪權後，這位貴族後裔將成為新的國家元首。他們相信，自己的計劃得到其他秘密團體的支持和策應，後者的成員包括政府、軍隊和情報機構的人員。

以羅伊斯為首的政變團伙設想的計劃包括，由他們在軍方的支持者駕駛聯邦國防軍直升機參與嘩變，計劃甚至還包括武力接管德國軍火製造商Heckler & Koch公司。

本周開庭的案件中，被告被控以參加恐怖主義組織以及策劃叛國的罪名。全部三宗案件的審理將是一個耗時漫長的過程，其中所謂「帝國公民」的意識形態將是一個關鍵因素。

何為「帝國公民」？

在「帝國公民」 （Reichsbürger）的眼中，德意志聯邦共和國不是一個有合法地位的自主國家，而是仍在二戰勝利者西方同盟國「佔領」下。他們也不承認德國現有邊界，而是認可1937年德意志帝國時期的邊界。他們甚至自行印製簽發了"帝國護照"和"駕照"。

「帝國公民」自制的護照 圖片來源： Picture-Alliance/dpa/P. Seeger

而羅伊斯和他的追隨者深信，目前統治德國的是一個被黑暗力量操控的「深層國家」（ deep State），其目的之一是殺戮兒童。一個令人發指的陰謀論是：2021年夏季德國西部阿爾河谷（Ahrtal）發生的洪水災害是當權者試圖掩蓋其在位於該河谷的冷戰時期地下掩體殺死數百名兒童的罪證。

檢方認為，「愛國聯盟」企圖以暴力奪取政權，並打算與美、英、法、俄這些二戰同盟國簽訂一個新的和平條約。他們為此所做的準備包括，組織射擊訓練、窺探聯邦議院的內部空間佈局等。

本案另一名被告是極右翼選項黨（AfD）的前聯邦議員、曾任法官的馬爾薩克-文克曼（Birgit Malsack-Winkemann），她在「帝國」內閣中設定的職位是司法部長。馬爾薩克-文克曼將與羅伊斯一同在法蘭克福出庭受審。

前AfD議員、法官馬爾薩克-文克曼 圖片來源： Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

安全部門估，德國境內「帝國公民」的成員人數在2萬左右，其中約2300人具有暴力傾向。他們的共同點是抗拒民主、傾向君主制、認同排外和反猶主義。部分「帝國公民」公開發出暴力威脅甚至付諸行動，例如有人曾威脅要綁架德國衞生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）。

記者、作家金斯伯格（Tobias Ginsburg）曾用8個月時間深入「帝國公民」地下圈子調查。他在2023年3月對德國之聲表示，「帝國公民」不是一個整齊劃一的運動，也不是一種自成一體的極端主義形態，而更多是一種深深植根於德國歷史和納粹主義傳統的陰謀論的擁躉者。不過，這個極端右翼群體成員的一個共同點是，追求「一個同質的社會，沒有與他們不同的人，沒有外來者」。

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