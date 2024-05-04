電競男生去世受關注 網民：熱度蓋過梅大高速塌方

正值五四青年節，一名21歲的游戲代練因感情問題輕生事件引發輿論關注，有網友自發下單點外賣到事發地點祭奠，卻爆出商家只送空袋的情況，這再次引發熱議，相關事件一度登上微博熱搜榜，有網民評論 「熱度高的離譜，直接蓋了坍塌事故。」

（德國之聲中文網）正值五四青年節，一名21歲男子跳江輕生事件，以及事件後續引發輿論關注，事件一度登上微博熱搜榜，廣受網民討論。

據《新京報》報導，這名男生從事王者榮耀代練工作，游戲ID為「胖貓」。疑因為和女友發生感情糾葛，4月11日重慶長江大橋跳江輕生，其姊姊近日整理遺物時發現，弟弟省吃儉用，麥當勞也真捨不得吃，多次選擇10元的外賣，卻相當捨得為女友花錢。「胖貓」姊姊稱，與女友在一起的兩年裡，「胖貓」總共為其花了51萬元，姊姊翻看手機翻看弟弟與女友聊天記錄後憤怒不已，繼而將此事曝光，引發網友同情。網易新聞報導，5月3日，疑似「胖貓」女友道歉，不過女方表示只用了大約35萬的金額，並退還了13.6萬。同一天道歉的還包括茶百道等多個餐飲品牌。因為「胖貓」姊姊發聲後，同情之外，有不少網民表示對這名男生心疼，有人自發給他點花或點餐，送去他輕生的重慶長江大橋祭奠。但有人發現，一些餐飲商家送的只有空的袋子，也有僅裝了水的奶茶杯，這也引發網友不滿，一些人認為「胖貓」生前被女友騙，事後還要被商家騙。隨後涉事品牌也相繼發出道歉聲明。

中國青年找工作難 聽聽他們怎麼說 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

5月3日晚的直播中「胖貓」姊姊呼籲民眾不要再往大橋送外賣。眾多網友在微博上留下評論，有人感嘆男太過缺愛，有人感嘆起碼女方是真人，而不是殺豬盤。有網民認為事件熱度過高：「熱度高的離譜，直接蓋了坍塌事故。「 有人回應：「最近才火看不明白嗎」。5月1日凌晨，廣東梅大發生高速公路路面坍塌事故，事故共造成20輛車陷落，數人死亡。 據多家中國媒體報導，事發路段屬於當地大山路段，當地近一個月都在下雨。

「胖貓」事件並非是首個受到熱議的涉及戀愛和錢財的輕生案件。2017年9月，wephone創始人蘇享茂在北京的一個樓頂天台跳下墜樓身亡。去世前，36歲的他發消息稱「被毒妻翟欣欣逼死」，並在遺書中表示，遭前妻翟欣欣威脅索要1000萬元和房產補償。該事件引發民眾關注。根據每日經濟新聞報導，去年6月，蘇享茂的哥哥在微博發文稱，翟欣欣已被警方逮捕，同時發出了立案告知書。告知書顯示，翟欣欣敲詐勒索一案，北京市公安局海淀分局認為符合立案條件，現立案偵查，落款時間為2023年5月。北大學生包麗案也是一場悲劇。包麗（化名）男友、她的北大學長牟林翰去年因虐待罪被判處逾三年徒刑。這名22歲的北大法學院女生2019年服藥自殺，這起案件也掀起了民眾對「精神控制」、「PUA」的廣泛認知和討論。

（綜合報導）

德國之聲對自殺事件的報導持謹慎態度，因為有跡象表明，某些形式的報導有可能導致模仿反應。如果您有自殺念頭或緊急的情緒波動，請隨時尋求幫助。在您所在國家和地區可以找到尋求幫助的地方，請訪問網站befrienders.org。在德國，可以撥打以下的咨詢電話尋求幫助：0800/111 0 111或者0800/111 0 222。



© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。