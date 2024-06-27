電動車關稅爭端：德國總理建議歐中徵收同等關稅

德國《商報》援引德國政府圈內以及歐盟人士的消息，德國總理肖爾茨建議歐中雙方對汽車進口徵收同樣高的關稅，以解決目前出現的電動車關稅爭端。不過歐盟方面對肖爾茨的建議不以為意。

（德國之聲中文網）德國《商報》援引德國政府圈內以及歐盟人士的消息，就歐盟與中國關於中國電動汽車補貼而發生的關稅爭端，德國總理肖爾茨提出了一項妥協方案。他建議雙方對汽車進口徵收同樣高的關稅。

目前的說法是正在討論對進口車徵收15%的關稅，但是這一數字還有可能發生變動。

6月初，歐盟委員會宣佈，自7月4日起，向中國產電動汽車加徵懲罰性關稅。在原有10%的進口電動車關稅的基礎之上，中國車企最高可被額外加徵38.1%的懲罰性關稅。最終的關稅決定將在今年11月公佈。

歐委會稱，這一對歐洲汽車製造商的保護措施是對中國「不公平補貼」的回應。

上周，歐中雙方已宣佈圍繞關稅爭端啟動磋商。

《商報》報導稱，布魯塞爾方面對肖爾茨的考慮已有所瞭解，但歐盟委員會認為肖爾茨的建議並不合適，不能成為「一個選項」。歐盟方面認為，與中國打交道不是為了調整中歐之間的關稅，而是為了創造公平的競爭條件並平衡中國的補貼。

儘管歐盟委員會對肖爾茨的建議態度消極，但是肖爾茨的建議卻具有政治意義。因為如果其他國家加入德國的行列，那麼歐盟委員會就可能會面臨巨大壓力，最終不得不做出讓步。

數周以來，肖爾茨政府一直強烈反對歐盟計劃對中國電動汽車加徵關稅，這令布魯塞爾的專家們感到不滿。《商報》引述歐盟一位代表的說法：「肖爾茨頭腦裡已經沒有其它話題了。」歐盟委員會擔心柏林的抵制態度會削弱歐盟的談判地位。

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（法新社等）

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