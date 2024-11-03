電動車轉型：德國的公司用車為何成絆腳石？

德國的公司汽車往往也是員工的私人用車，是一種僱主提供的慷慨福利，同時享受政府的高額補貼。專家指出，這一模式阻礙了德國向電動車的轉型。

（德國之聲中文網）德國電信（Deutsche Telekom）在力求公司用車保護環境方面走在了前面。自2023年以來，該公司已不再購買購燃油車，新車都是純電動車。

其他德國大公司還沒有走得這麼遠。化工巨頭BASF的1600輛公司用車中只有320輛電動車。軟體公司SAP將從2025年起只購買純電車和油電混合車。但混合驅動車作為公司用車受到批評，因為公司往往只給員工報銷汽油，而非充電費用。這導致人們開車時還是選擇用燃油，而不是用電。不過SAP為員工提供的加油卡，既可以加油也可以充電。

公司車，自家開

也許有人會說，在德國路上跑的汽車中，公司用車（Dienstwagen）僅佔很小一部分，改變它們對氣候保護的作用並不大。這麼想就錯了。雖然德國私人擁有的轎車遠遠多於公司，但大量公司車在較短時間裡會被賣掉進入二手車市場，然後被開上很多年。

因此公司用車的選型會在很長時間裡影響德國乘用車的構成。此外大多數的新車是被公司購買的：德國新上牌照的新車中，三分之二都是公司用車。而其中的一半也可以由員工私人使用。

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由於多數情況下僱主會支付燃油費用，這些公司用車的平均使用頻率高於私家車。根據歐盟非政府組織「交通與環境」（T&E）的統計，德國新上路轎車製造的溫室氣體排放總量中，四分之三來自公司用車。另外，德國的公司車普遍體量越來越大，新車中SUV以及中檔和高檔車佔據三分之一。

政策不夠給力

這一趨勢與德國政府的氣候保護目標背道而馳。迄今德國的僱主尚未開始大規模將公司用車更換為電動車。2024年上半年新上牌照的公司用車中，僅有12%是純電動車。

這其中也有政府的責任。柏林政府仍在間接補貼燃油車，例如通過對公司用車提供稅收優惠。雖然政府對電動車的補貼更高，但燃油車還依然享受優惠。此外車子越貴，補貼的金額越高。根據T&E的數據，德國每年對公司用燃油車的稅收補貼高達137億歐元。

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德國交通部長維辛（Volker Wissing）對有關補貼態度不夠明確。一方面他反對延長對電動車的購車補貼，另一方面卻又不願改變補貼公司用燃油車的既有政策。而交通部在綠色轉型方面也沒有成為踐行的表率。

該部回復德國之聲的問詢表示，最低目標是從2026年開始，38.5%的新購轎車和輕型商用車應為二氧化碳零排放。目前交通部的34部公車中，有18輛混合型和11輛電動車。

富人受益更多

T&E的專家葛茨（Susanne Goetz）對德國之聲表示，公司用車電動轉型的緩慢對德國汽車工業來說是一種錯失的機會。車商一直抱怨市場需求不高。「像大眾、寶馬這些品牌去年在歐洲的銷售中，70%都來自公司用車，潛力是巨大的。」

就連德國汽車製造商協會（VDA）也認識到：「公司用車對在德國快速推廣有利氣候保護的電動駕駛是一個有力的推動因素，」該協會主席穆勒（Hildegard Müller）表示。

另有一項研究顯示，對公司用車的補貼，最大的受益者是收入最高的10%人群，他們的平均年稅前收入超過8萬歐元。這部分人真的需要補貼嗎？

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鼓勵電動車、電單車

至少，德國政府在新的促進增長倡議中把電動車納入了規劃。目標是，針對2024-2028年間上牌照的新電車，公司可以更快獲得退稅補貼，另外私人使用的公司電動車將比燃油車有更多稅收優惠。

世界自然基金會（WWF）德國分部氣候與能源項目負責人拉達茨（Viviane Raddatz）認為，更有效的做法是引入一項與碳排放直接掛鉤、並鼓勵購買小型電動車的稅種。

此外還有一些值得推廣的措施，比如鼓勵公司為員工提供電動自行車或公共運輸年票。這些做法也有利於解決一些其他問題，包括停車場佔用大量土地等。

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