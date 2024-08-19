電動車恐懼症蔓延韓國 中國製造電池受關注

一系列引人注目的汽車火災事件在韓國引發了對電動車的信任危機，當地媒體稱之為「電動車恐懼症」（EV-phobia）。公眾的關注點集中在許多汽車製造商使用的中國製造電池上。

（德國之聲中文網）8月1日，在仁川市一處公寓樓的地下停車場內，一輛賓士電動車起火，消防員花了八個多小時才將火撲滅。火災導致23人需接受醫院治療，大約140輛車被損毀，1600戶居民一周內受到電力和供水中斷的影響。

幾天後，在忠清南道的一個停車塔內，一輛起亞EV6電動車又引發火災，大火燃燒了90多分鐘才被控制住。

這兩起火災的原因都被認為是車輛的電池問題。

根據韓國國家消防廳的數據，2023年共發生了72起與電動車相關的火災，較2021年的24起有所增加。在過去三年報告的130起事件中，有68輛車是在發動機運轉時著火，36輛在停放期間著火，26輛是在充電時著火。

對此，韓國官員上周召開會議討論了車輛安全問題，並要求所有汽車製造商提高透明度，公佈其電池供應商。

應政府提高透明度的要求，汽車製造商已開始在其網站上提供韓國市場電池供應商的詳細訊息。這在韓國是新近的措施，但在包括歐洲在內的其他地方都已強制執行。

電動車為什麼起火？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國製造電池受到關注

公眾的關注點集中在許多汽車製造商使用的中國製造電池上。

在仁川起火的賓士電動車裝配的是一家相對知名度較低的中國公司——孚能科技（Farasis Energy）生產的電池。

「這些並非孤立事件，最近幾個月在電動車中發生了一系列類似的火災。」居住在首爾、駕駛傳統汽油車的韓國環境工程教授宋英采（Song Young-chae，音譯）對德國之聲表示，「我認為，人們在電視上看到仁川的火災後，購買電動車時會比以往更加遲疑。」

電動車製造商回應安全擔憂

梅賽德斯賓士韓國分公司（Mercedes-Benz Korea）對仁川火災事件的反應被批評為敷衍了事，本周開始試圖挽回信譽。上周三（8月14日）晚間，該公司首席執行官懷特爾（Mathias Vaitl）與遭遇火災的公寓樓內約150名居民進行了會談，承諾考慮為因事故受到影響的人們提供額外的經濟援助。

賓士最初宣佈將提供45億韓元（約合300萬歐元）的賠償，但居民表示這個數目不夠。

「我們非常希望能夠在必要時提供支持，幫助這裡受事故影響的人們。」懷特爾對當地記者說道。

他說，公司正在考慮停止銷售起火車型或宣佈召回，但最終決定將在查明事故原因後做出。

一些汽車製造商還通過提供免費電動車檢查來回應公眾的擔憂，而其他製造商則試圖通過降低價格來克服「電動車恐懼症」。

據《韓國時報》報導，奧迪韓國分公司將奧迪e-tron 55 quattro的價格下調了超過29%，其他車型的價格則下調了24.5%。寶馬韓國公司將iX xDrive 50 EV轎車的價格下調了12.9%，將i7 xDrive 60的價格下調了12.7%。

消費者仍持謹慎態度

儘管價格下調，據該報導，韓國新註册電動車的數量在1月至7月期間比去年同期下降了13.4%。

在首爾為一家非政府組織工作的李恩古（Lee Eun-koo，音譯）表示，她一直在勸阻她的姊姊不要購買電動車。「她似乎很想繼續購買，因為電動車對環境更友好，但我不得不問這些火災是否讓人擔心它們的安全性。」她對德國之聲表示，「我希望我能說服她放棄這個想法。」

檀國大學國際法教授朴正源（Park Jung-won，音譯）也不願意將他的傳統燃油汽車換成電動車。他說：「製造商需要做更多的工作來確保它們的安全，政府也必須制定更嚴格的法規。」

他對德國之聲表示：「必須採取措施，因為汽車是韓國經濟的重要組成部分，電池引發的火災新聞將影響製造商和出口商。」

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