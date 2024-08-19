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電動車恐懼症蔓延韓國 中國製造電池受關注

Julian Ryall
2024年8月19日

一系列引人注目的汽車火災事件在韓國引發了對電動車的信任危機，當地媒體稱之為「電動車恐懼症」（EV-phobia）。公眾的關注點集中在許多汽車製造商使用的中國製造電池上。

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韓國官方和私營檢測機構都對在仁川發生火災的賓士電動車進行了檢查
韓國官方和私營檢測機構都對在仁川發生火災的賓士電動車進行了檢查圖片來源： Yonhap/REUTERS

（德國之聲中文網）8月1日，在仁川市一處公寓樓的地下停車場內，一輛賓士電動車起火，消防員花了八個多小時才將火撲滅。火災導致23人需接受醫院治療，大約140輛車被損毀，1600戶居民一周內受到電力和供水中斷的影響。

幾天後，在忠清南道的一個停車塔內，一輛起亞EV6電動車又引發火災，大火燃燒了90多分鐘才被控制住。

這兩起火災的原因都被認為是車輛的電池問題。

根據韓國國家消防廳的數據，2023年共發生了72起與電動車相關的火災，較2021年的24起有所增加。在過去三年報告的130起事件中，有68輛車是在發動機運轉時著火，36輛在停放期間著火，26輛是在充電時著火。

對此，韓國官員上周召開會議討論了車輛安全問題，並要求所有汽車製造商提高透明度，公佈其電池供應商。

應政府提高透明度的要求，汽車製造商已開始在其網站上提供韓國市場電池供應商的詳細訊息。這在韓國是新近的措施，但在包括歐洲在內的其他地方都已強制執行。

電動車為什麼起火？

中國製造電池受到關注 

公眾的關注點集中在許多汽車製造商使用的中國製造電池上。

在仁川起火的賓士電動車裝配的是一家相對知名度較低的中國公司——孚能科技（Farasis Energy）生產的電池。

「這些並非孤立事件，最近幾個月在電動車中發生了一系列類似的火災。」居住在首爾、駕駛傳統汽油車的韓國環境工程教授宋英采（Song Young-chae，音譯）對德國之聲表示，「我認為，人們在電視上看到仁川的火災後，購買電動車時會比以往更加遲疑。」

電動車製造商回應安全擔憂  

梅賽德斯賓士韓國分公司（Mercedes-Benz Korea）對仁川火災事件的反應被批評為敷衍了事，本周開始試圖挽回信譽。上周三（8月14日）晚間，該公司首席執行官懷特爾（Mathias Vaitl）與遭遇火災的公寓樓內約150名居民進行了會談，承諾考慮為因事故受到影響的人們提供額外的經濟援助。

賓士最初宣佈將提供45億韓元（約合300萬歐元）的賠償，但居民表示這個數目不夠。

「我們非常希望能夠在必要時提供支持，幫助這裡受事故影響的人們。」懷特爾對當地記者說道。

他說，公司正在考慮停止銷售起火車型或宣佈召回，但最終決定將在查明事故原因後做出。

一些汽車製造商還通過提供免費電動車檢查來回應公眾的擔憂，而其他製造商則試圖通過降低價格來克服「電動車恐懼症」。

據《韓國時報》報導，奧迪韓國分公司將奧迪e-tron 55 quattro的價格下調了超過29%，其他車型的價格則下調了24.5%。寶馬韓國公司將iX xDrive 50 EV轎車的價格下調了12.9%，將i7 xDrive 60的價格下調了12.7%。

消費者仍持謹慎態度 

儘管價格下調，據該報導，韓國新註册電動車的數量在1月至7月期間比去年同期下降了13.4%。

在首爾為一家非政府組織工作的李恩古（Lee Eun-koo，音譯）表示，她一直在勸阻她的姊姊不要購買電動車。「她似乎很想繼續購買，因為電動車對環境更友好，但我不得不問這些火災是否讓人擔心它們的安全性。」她對德國之聲表示，「我希望我能說服她放棄這個想法。」

檀國大學國際法教授朴正源（Park Jung-won，音譯）也不願意將他的傳統燃油汽車換成電動車。他說：「製造商需要做更多的工作來確保它們的安全，政府也必須制定更嚴格的法規。」

他對德國之聲表示：「必須採取措施，因為汽車是韓國經濟的重要組成部分，電池引發的火災新聞將影響製造商和出口商。」

欲拒還迎 美國人為何對電動汽車如此糾結

 

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