電動汽車臨時關稅 德國可能投棄權票

連續幾個月來，德國聯邦政府一直對歐盟向中國產電動汽車加徵關稅持保留態度。路透社7月12日從一名德國政府圈內人士處獲悉，在歐盟內部關於對華關稅的投票中，德國預計將投棄權票。目前，肖爾茨總理寄希望於歐中雙方在11月前達成協議。

（德國之聲中文網）這名預計德國將投棄權票的匿名消息人士還披露，德國聯邦政府將在7月15日按時向歐盟提交關於對中國產電動汽車加徵關稅的立場性文件。該內部人士稱，德方的正式立場還沒有最終敲定，但一切跡象都顯示會是棄權票，其主要原因是歐盟委員會的反補貼調查仍在進行中，且歐中雙方也仍在談判。

另一名內部人士也核實，德國政府很可能會在歐盟內部投棄權票。

歐盟委員會已經從7月4日起，在現在10%的基礎上對中國產電動汽車加徵最高可達37.6%的臨時關稅，以抵消中國廠商通過高額政府補貼所獲得的不正當競爭優勢。臨時關稅的期限為11月初，在此之前，歐盟必須決定是否向中國產電動汽車正式加徵為期五年的反補貼關稅。歐盟各成員國必須在下星期通過咨詢程序向委員會提交關於臨時關稅的立場性文件。不過，各國的立場性文件對歐盟委員會並無約束力；在今年秋天就正式加徵關稅進行投票時，各成員國也可以更改立場。

中國反擊相對克制

幾個月來，德國政府一直對電動汽車反補貼關稅持保留意見。柏林方面擔心，中國方面可能對德國車企乃至整個工業界採取反制措施，而且德國廠商在中國工廠生產的電動車型同樣也受到歐盟關稅的衝擊。

北京已經祭出對歐盟電動汽車關稅的反制措施：對主要來自西班牙、法國、荷蘭、丹麥的豬肉產品展開反傾銷調查；稍早前，法國干邑等歐洲酒類也遭到中國的反傾銷調查。法國是歐盟內部最積極的呼籲向中國產電動車徵收關稅的一方。

就在7月10日，中國商務部還宣佈，將調查歐盟對華反補貼調查的做法是否構成貿易投資壁壘，相關調查主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等領域。

德國基爾大學世界經濟研究所貿易政策研究中心主任欣茨(Julian Hinz)在接受德廣聯採訪時表示，中方目前的反應其實是一種降溫的舉動。欣茨認為，中國啟動符合WTO規定的調查是其正當權利，並表明他們在按照世貿組織的規則行事；儘管豬肉關稅可能對某些歐洲公司產生影響，但相比之下，中國並未針對其他對歐盟更為關鍵的行業採取反擊行動，這表明中國仍有談判意願。

德國大眾在2024上海車展上展出的ID7電動汽車，該車型在上海生產 圖片來源： Fang Zhe/Xinhua/dpa/picture alliance

肖爾茨期待歐中達成協議

目前，德國總理肖爾茨寄希望於歐盟能與中國就電動汽車關稅問題達成協議。他在7月12日晚間表示：「我們認為歐盟委員會能夠實現就電動汽車問題和中國達成一致的目標。」肖爾茨還說，德國產電動汽車無需懼怕全球競爭，但是「德國當然始終堅持各方擁有公平的環境，這也是歐中雙方當前談判的主題。」

根據規定，歐盟委員會已經開始徵收的臨時關稅只有在獲得特定多數票的情況下才能予以推翻：27個成員國中，必須有15個投反對票、且合計佔歐盟總人口65%以上。這種情形在歷史上很少發生。

（路透社、德新社）

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