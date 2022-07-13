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零八憲章
為了紀念2008年12月10日《世界人權宣言》發表60周年之際由張祖樺負責起草、劉曉波等人修改並由303位各界人士首批簽署的一份宣言。
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深度報導
「7月13日已成為一個文化與歷史的符號」
「7月13日已成為一個文化與歷史的符號」
諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世5周年之際，倫敦皮卡迪利‧聖詹姆斯教堂舉行年度追悼活動，世界各地的網友也分享了面朝大海、放上劉曉波遺像和空椅子的祭奠照片。
政治
2022年7月13日
2022年7月13日
劉曉波逝世三周年 廖亦武：他以殉道喚醒中國人
劉曉波逝世三周年 廖亦武：他以殉道喚醒中國人
7月13日是中國諾貝爾和平獎得主劉曉波的逝世三周年，德國之聲訪問了維權律師滕彪與異議作家廖亦武，他們除了認為中國對異議人士的打壓「變本加厲」外，也表示如果劉曉波仍在世，他會認同並支持香港人的反抗行為。
政治
2020年7月13日
2020年7月13日
長平觀察：追憶劉曉波 驚醒中國夢
長平觀察：追憶劉曉波 驚醒中國夢
劉曉波去世兩周年之際，時評人長平認為，西方世界對於 「中國模式」的反思應該包括：諾貝爾和平獎得主的迫害者，應該受到懲罰。
政治
2019年7月13日
2019年7月13日
就想「躺著」的劉霞 迎來兩個周年紀念
就想「躺著」的劉霞 迎來兩個周年紀念
對於首位贏得諾貝爾獎的中國公民劉曉波的妻子劉霞來說，今年7月份的這第二個星期是個特殊的一周。在這一個星期裡，她即將迎來抵達德國一周年的紀念日，同時也將迎來丈夫劉曉波的祭日。
政治
2019年7月9日
2019年7月9日
零八憲章10周年，意義何在？
零八憲章10周年，意義何在？
10年前的12月10日，《零八憲章》公佈，首批有303名簽署者。10年後的今天，其起草人之一劉曉波已在關押中病逝。這份文件究竟意義何在？
政治
2018年12月9日
2018年12月9日
客座評論：零八憲章十周年 起點還是高峰？
客座評論：零八憲章十周年 起點還是高峰？
零八憲章發表十年過後，這份文本為中國留下了什麼？《零八憲章》聯署者之一以及英文版翻譯者、漢學家林培瑞給出了自己的回答。
政治
2018年12月9日
2018年12月9日
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