「雪餅案」二審秘密宣判，辯護律師發布緊急呼籲

(德國之聲中文網)「作為她的辯護人,我非常憤怒。」9月13日,備受關注的「雪餅案」當事人之一黃雪琴的辯護律師徐凱律師發布「緊急呼籲」,稱他頭一天給承辦法官吳俊打電話要求二審開庭,吳俊法官確認法庭已收到他提交的最新證據,但通話全程都沒有告訴他,二審判決已經作出。

這份由廣東省高級法院於9月10日作出、並於9月12日送達當事人的秘密判決,裁定黃雪琴和王建兵的行為構成「煽動顛覆國家政權罪」,且均系主犯;王建兵本人被沒收的巨額借款,不予退回;駁回上訴,維持一審原判。

今年6月14日,在被拘留近三年後,經過一場閉門審判,廣州市中級法院一審裁定,黃雪琴和王建兵「煽動顛覆國家政權」罪名成立,判處黃雪琴五年、王建兵三年半刑期。

徐凱律師稱,本案四位辯護律師均未得到法庭告知二審判決訊息。按照中國法律規定,這是嚴重的程序違法。他呼籲道,黃雪琴王建兵一案作為中國公民社會標誌性案件,「希望法律界同仁和關心公共議題的人士施以援手,共同糾正廣東高院的違法行為」。

王建兵辯護律師黃思敏表示,她在一周前也提交了開庭及調取證據等申請,二審法官說會考慮,沒想到就這樣秘密判決了。她譴責廣東高院如此明目張膽地違法辦案。

9月12日,黃雪琴在會見徐凱律師時說,「這一份判決裡,不僅罔顧事實,而且惡意揣測,故意誤解曲解,顛倒黑白,甚至自相矛盾,這是一份違背客觀事實的,不公且不義的判決,我不服!」

「夜航船」聚會

36歲的黃雪琴曾任職《新快報》、《南都周刊》等媒體,後辭職成為獨立記者。2018年,她參與推動中國#MeToo運動,支持多例個案維權,併發起一系列反性騷擾行動。2019年,她在香港參加反修例遊行並實名發表記錄文章,被中國警方以「尋釁滋事罪」刑事拘留。王建兵現年41歲,暱稱「煎餅」,長期關注青少年社區教育、職業病工人權益倡議。兩人的案件被支持者合稱為「雪餅案」。

2021年9月,黃雪琴和王建兵在廣州被捕。一般認為,最直接的原因跟他們在王建兵住處組織朋友交流聚會有關。

據黃雪琴和王建兵的共同朋友憶述,被捕前近一年時間裡,他們每周四都組織名為「夜航船」的聚會,聚會的主題包括朋友間分享困惑,互相支持,以及討論社會事件。「自由之家」中國研究主任王亞秋向德國之聲表示,「雪餅」組織的聚會「在正常的國家並不算什麼很大的倡議,而是正常的社交」。

根據此案的一審判決書,在廣東警方看來,「夜航船」的聚會則是「借討論社會話題之機,煽動參加人員對我國政權的不滿,傳授反偵查方法,交流如何開展煽動顛覆我國政權活動等」。

夕陽下的巨大橫幅

「雪餅案」一審判決兩天之後的傍晚,沐浴在夕陽之中的倫敦威斯敏斯特大橋一側,出現巨大的橫幅,上書中文「只要黃雪琴不自由,我們都不自由」及英文「WE ARE NOT FREE UNTIL XUEQIN IS FREE」。同一天,相似的橫幅出現在溫哥華唐人街、三藩市金門大橋、華盛頓方尖碑、紐約時代廣場、東京涉谷路口和東京鐵塔下。這是女權主義者的一場快速全球聲援聯動。

「雪餅案」再度引發國際社會對中國新聞環境的關注。保護記者委員會(CPJ)在一審判決前呼籲中國政府立即無條件釋放黃雪琴,撤銷所有對她的指控。

在黃雪琴、王建兵遭關押屆滿1000天之際,國際特赦組織發表聲明。該組織中國部主任布魯克斯(Sarah Brooks)表示,兩人被關押僅僅是因為行使言論自由的權利。「事實上,他們沒有犯下任何實際罪行。然而,中國政府卻編造種種藉口,把他們的工作視為威脅。」布魯克斯說,兩人被定罪是「惡意且毫無理由」的,這也顯示中國政府「多麼懼怕那些敢為保護他人權益、大聲疾呼的倡議者」。

「我腳裡有東西」

9月14日,徐凱律師發布和黃雪琴的最新會見情況。黃雪琴在讓他轉告朋友們的一段話裡說:「我會昂首挺胸,腳底有力,『骨裡有氣』,心裡有愛,眼裡有光,穿上自由的衣裳。」徐凱律師解釋說,看守所規定,被監管人員見到管教,得抱著頭蹲下。但黃雪琴就是站著,管教說:你蹲下!她說,我腳裡有東西。管教問,你腳裡有什麼東西?她說,有骨氣!所以現在見管教,她都不用蹲下。其他被監管人員見她這樣,也跟著不蹲下,站著。

