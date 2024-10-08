雪梨火車站 警察追考拉

雪梨郊區的一座火車站上演了一場警察和考拉（又名樹袋熊）的追逐戲。考拉麵臨的生存威脅再次引發人們的關注。

（德國之聲中文網）周二（10月8日），雪梨郊區的一座火車站上演了一場警察和考拉（又名樹袋熊）的追逐戲，給路人帶來意外驚喜。考拉不愛湊熱鬧，因此這一幕實屬罕見。

從卡蘇拉火車站（Casula station）拍攝的影片顯示，這只考拉先是查看了一下電梯，隨後決定走樓梯。接下來，它沿著火車站台奔跑，還靠近站台邊緣，影響車站內的交通。

警察接到命令，前來帶考拉離開軌道，它可不想乖乖聽話，轉身越過車站的圍欄逃跑了。

"提醒所有乘客，無論大人還是小孩，都要站在黃線後面。"雪梨所在的新南威爾斯州交通部發表聲明說。

警察接到命令，前來帶考拉離開軌道，它可不想乖乖聽話，轉身越過車站的圍欄逃跑了。 圖片來源： Transport for NSW via AAP/dpa/picture alliance

考拉的生存面臨威脅

招人喜愛的考拉生活在澳洲东部和南部海岸的特定地區。考拉被視為澳洲的象征，但由於棲息環境遭到破壞，它們正面臨嚴重生存威脅。

這種破壞主要來自城市開發和農業活動，但氣候變化引發的叢林火災和乾旱也加劇了這一問題。

考拉在澳洲首都領地、新南威爾斯州和昆士蘭州被列為瀕危物種。當地政府部門在2021年發現，全國考拉數量僅余9.2萬只，較二十年前的18.5萬只減少了一半多。

（德新社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。