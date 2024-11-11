雙十一購物節：中國消費者不再狂歡
從「光棍節」到「剁手節」，「雙十一」在過去十多年演變為中國電商的巨大商機和消費者一年一度的購物狂歡。不過在經濟下行的陰影下，企業和民眾已經熱情不再。
「雙十一」的由來
雙十一的前身「光棍節」，原本是20世紀90年代中國單身大學生自創的一個抵制情人節的"人工節日"，日期選為「11月11日」，意在調侃光棍們的單身生活。從年輕人對此的熱情中，馬雲們嗅到了商機。2009年阿里巴巴旗下購物網站天貓在11月11日首次舉辦了「淘寶商城促銷日」。(圖為2015年資料圖)
從一天到一個月
淘寶開頭之後，其他各大電商平台都紛紛參與其中。這一大型促銷活動迅速演變為全行業一年一度的購物節。時間也不再侷限於11月11日這一天，而是從10月份就開幕，商家以各種預售機制吸引消費者提前加購。原本自嘲的"光棍節"成了全民網路購物的狂歡。
黃金十年
這段時期也被稱為中國電商零售的「黃金十年」。雙十一的天文數字銷售額不斷攀升。 2019年雙十一購物狂歡創下電商銷售新高。淘寶在24小時內創下了380億美元的銷售額。每年11月11日這一天，平台還舉辦規模盛大的晚會，並要請國際演藝明星參加助興，包括妮可‧基曼（Nicole Nidman）金‧卡戴珊（Kim Kardashian）、泰勒‧斯威夫特（Taylor Swift，圖）等。
Singles Day在海外
中國「雙十一」購物成交量超過了「黑色星期五」，其火爆對全球零售業都產生了影響。Singles Day擴展到了俄羅斯、南美、東南亞一些國家。阿里巴巴還借此吧自己的品牌推到了海外市場。圖為2019年紐約街頭，阿裡速賣的雙十一快閃店。
清零政策衝擊消費
根據百度指數，雙十一的熱度在2016至2018年達到高峰後，從2019年開始持續下滑。之後在持續3年嚴格的封控清零政策下，商業信心遭到打擊，消費者的需求進一步被削弱，購物情緒也深受其累。阿裡2021年的天貓 「雙11」 銷售額5403億元，京東銷售額是3491億元，這是兩家電商巨頭最後一次公佈購物節的全部銷售數據。
不再貼喜報
2022年，阿里巴巴和競爭對手京東都沒有對外公開購物節的全部銷售數據，而只是說和前一年持平。根據咨詢公司貝恩（Bain）的一份報告，2022年「雙十一」總銷售額達到1.1兆元人民幣。
平台和百姓，日子都不好過
隨著中國政府對網路平台的整治、對演藝界稅務監督和對媒體言論的控制越發嚴格，平台的促銷花樣收斂、自我慶祝和媒體附和的聲量變小。消費者也逐漸趨於理性，買到要「剁手」，似乎逐漸成為過去。十多年後的「雙十一」已經不再那麼「瘋狂」。此外，人們也意識到海量網購對環境、交通、物流和人們日常生活造成的負面影響。
經濟下行 消費疲軟
新冠大流行之後，中國的經濟復甦不如預期。在房地產危機和通貨緊縮壓力的拖累下，中國國內經濟增長乏力，人們對未來經濟走勢和個人收入的信心缺乏，消費者在購物節期間也不再全力以赴購物。
2024年更冷清？
據中國媒體報導，今年的雙十一活動將持續一個半月，刷新歷史記錄，成為「史上戰線最長雙十一」。但據媒體報導氣氛冷清。自2022年之後，阿裡巴巴今年第二次沒有舉辦雙十一晚會。澎湃新聞報導指，近年來雙十一促銷預熱期越來越早，但熱度卻越來越淡了，從銷售增速上可以看出明顯放緩的趨勢。