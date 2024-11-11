隨著中國政府對網路平台的整治、對演藝界稅務監督和對媒體言論的控制越發嚴格，平台的促銷花樣收斂、自我慶祝和媒體附和的聲量變小。消費者也逐漸趨於理性，買到要「剁手」，似乎逐漸成為過去。十多年後的「雙十一」已經不再那麼「瘋狂」。此外，人們也意識到海量網購對環境、交通、物流和人們日常生活造成的負面影響。