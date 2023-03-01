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Griechenland Zugunglück Larissa

希臘火車對撞事故 至少數十人傷亡

希臘火車對撞事故 至少數十人傷亡

希臘2月28日晚間發生載客火車與貨運列車對撞事故，火車脫軌翻覆並起火燃燒。這起事故造成至少36人死亡，數十人受傷。消防人員表示，載客火車的頭兩節車廂幾乎全毀。
政治2023年3月1日01:04 分鐘
Kroatien | Touristen in Dubrovnik

歐洲旅遊業復甦 遊客湧入觀光名城

歐洲旅遊業復甦 遊客湧入觀光名城

在經過兩年多與防疫措施有關的旅行限制後，遊客正逐漸回到歐洲的主要城市。
文化2022年10月19日9 張圖
Symbolbild Wirtschaftliche Situation in Griechenland

Athen begleicht IWF-Schulden

Athen begleicht IWF-Schulden

希臘提前兩年還清國際貨幣基金組織為幫助克服國際金融危機後果向該國的貸款，希臘政府稱債務危機篇章「終結」。
經濟2022年4月6日
Deutschland Containerschiff CMA CGM Marco Polo in Hamburg

德語媒體： 中國把手伸向了德國碼頭

德語媒體： 中國把手伸向了德國碼頭

在是否允許中資企業進入高科技領域的問題上，德國的相關討論仍在繼續。但事實上，在同樣敏感的傳統基礎設施領域，中國在德國和歐洲的影響已經無處不在。
媒體2021年10月18日
Griechenland l Protest vor den Olympischen Winterspielen in Peking, Tibetische Flagge

呼籲抵制北京冬奧會 兩女子雅典衛城示威

呼籲抵制北京冬奧會 兩女子雅典衛城示威

北京冬奧會聖火交接儀式舉行前夕，兩名活動人士在雅典衛城拉起雪山獅子旗和寫有「光復香港，時代革命」的橫幅，並高呼「抵制北京冬奧會」等口號，隨後被警方帶走。
政治2021年10月17日
Griechenland Containerhafen Piräus

澤林視點：夾在布魯塞爾和北京之間的雅典

澤林視點：夾在布魯塞爾和北京之間的雅典

對企業更友好的米佐塔基斯在希臘選舉獲勝讓中國人感到高興。但是本台專欄作者澤林認為，即使雅典需要中國作為合作夥伴，也不能完全忽視布魯塞爾。
經濟2019年7月13日
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