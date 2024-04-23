陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

德國另類選擇黨（AfD）歐洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國雇員因涉嫌間諜活動被捕後，德國各黨派均呼籲其辭職。歐洲議會議員要求在大選前迅速調查澄清相關事件。

（德國之聲中文網）德國警方昨天（4月22日）夜間在德勒斯登逮捕了一名43歲的中國男子，被指控在極其嚴重的案件中為外國情報機構擔任特工。這名男子是德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員。

事件曝光後，德國聯邦議院基民盟總幹事秘書弗雷（Thorsten Frei）對《萊茵郵報》表示：「一個需要來應對這種級別指控的人擔任（歐洲議會）候選人，這是絕不可接受的。」

自民黨議員齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在接受《每日鏡報》採訪時還順帶批評了德國另類選擇黨另一位候選人比斯特隆（Petr Bystron）。比斯特隆被指責收錢為親俄勢力做宣傳。齊默爾曼批評說：「正常情況下，這兩個人都應該放棄自己的候選人資格，而不是進一步損害我們的國家。」

綠黨黨主席諾利普爾 (Omid Nouripour) 認為德國另類選擇黨對國家安全構成威脅。他在社交平台X上寫道 ：「迫切需要澄清你們（選項黨）的最高候選人克拉與俄羅斯和中國代表之間的不透明關係。」

社民黨議會黨團副主席維澤（Dirk Wiese）在接受《萊茵郵報》採訪時談到了德國另類選擇黨的混亂狀況：「最先是受到收了克里姆林宮好處費的指控，現在又被懷疑為中國從事間諜活動。」他表示，選項黨正陷入洩露機密和犯罪活動指控的混亂之中。

專訪：中國間諜在德國也很活躍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

歐洲議會議員們作何反應？

歐洲議會綠黨議員萊因特克（Terry Reintke）對德國之聲表示：「歐洲議會非常緊迫地需要澄清所發生的事情，然後做出決定。我認為這項調查應該在歐洲議會大選舉行之前結束，因為歐洲公民有權利知道選票上的內容。」

歐洲議會社民黨議員比紹夫（Gabriele Bischoff）說：「現在是時候了，我們應該對發生的事情進行徹底的調查和瞭解： 所謂的『愛國者』在收受來自世界各地的專制者的錢財方面表現得多麼軟弱無能。我想知道接下來會發生什麼？」

她補充說：「我們可以看到，來自不同方面的大量資金也正在進入這些政黨，以影響公眾。」

歐洲議會已經對選項黨議員克拉被逮捕的中國助理做出停職決定。

選項黨黨員克拉本人在X上發表聲明稱：「今天上午，我從媒體瞭解到我的工作人員Jian Guo被捕的消息。我沒有任何進一步的訊息。為外國從事間諜活動是一項嚴重指控。如果指控屬實，雇傭關係將立即終止。」

歐洲議會選舉將於6月6日至9日舉行。民調顯示，包括選項黨在內的幾個極右翼政黨會在選舉中有所收獲。

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