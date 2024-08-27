口碑大爆的中國遊戲《黑神話：悟空》缺席本屆科隆游戲展。相較於去年試玩排隊都要排5個小時的高調大型展台，今年的《黑神話：悟空》則相當低調，僅在游戲周邊展台區留下了「到此一遊」的足跡。圖為工作人員展示《黑神話：悟空》衍生的周邊商品。