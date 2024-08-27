除了黑神話，2024科隆游戲展還有哪些亮點？作為全球游戲玩家一年一度的頂級盛會，本屆科隆游戲展（Gamescom）吸引了來自64個國家和地區的1400多家參展商，其中包括37家中國展商，這也是中國遊戲商有史以來最大規模的集體參展。圖片來源： Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO5天33.5萬人觀展據主辦單位Koelnmesse稱，今年的科隆游戲展吸引了來自120個國家約33.5萬名游戲用戶到場，超過去年的32萬人。展廳海報C位留給了中國遊戲公司米哈游。圖片來源： Yin Yue/DW《黑神話：悟空》缺席口碑大爆的中國遊戲《黑神話：悟空》缺席本屆科隆游戲展。相較於去年試玩排隊都要排5個小時的高調大型展台，今年的《黑神話：悟空》則相當低調，僅在游戲周邊展台區留下了「到此一遊」的足跡。圖為工作人員展示《黑神話：悟空》衍生的周邊商品。 圖片來源： Yin Yue/DW中國遊戲不只有黑神話雖無《黑神話：悟空》，中國遊戲依然吸引大量海外游戲玩家駐足體驗，比如米哈游的展台就被體驗者圍得水洩不通。圖片來源： Yin Yue/DW《原神》獲最佳手遊獎米哈游旗下游戲《原神》獲得本屆科隆游戲展的最佳手遊獎，來自世界各地的Cosers 扮演了游戲《原神》中的角色。圖片來源： Yin Yue/DW《解限機》機甲形象本屆科隆游戲展上，西山居旗下6v6 機甲對戰游戲《解限機》為玩家提供試玩體驗，吸引大批玩家前來。《解限機》展台的色彩強烈的機甲形象異常搶眼。圖片來源： Yin Yue/DW試玩《漫威爭鋒》與國際知名IP 合作也是中國遊戲公司走出國門的方式之一，如網易在本屆游戲展推出經「漫威」授權的自研多人射擊游戲《漫威爭鋒》。有不少游戲玩家都抓住機會試玩《漫威爭鋒》。 圖片來源： Ina Fassbender/AFP虛擬抓娃娃機實體店的「抓娃娃機」游戲著實是個技術活，要找好機器看準角度把握時機，當『娃娃』被抓起拖拽至洞口可緊張到忘記呼吸。不知道虛擬抓娃娃機是否也能瞬間激發玩家們的腎上腺素呢？圖片來源： Yin Yue/DW體驗VR游戲搭載尖端科技VR（虛擬現實）的游戲依然是今年科隆游戲展主推的娛樂體驗項目，佩戴上VR設備，你就能沉浸式體驗游戲世界！圖片來源： Rolf-Peter Stoffels/Future Image/IMAGO「請回答，1084」本屆游戲展還設有懷舊游戲展區，科技盲也可以找到單純快樂。通過一台早已停產的康懋達1084（Commodore 1084）電腦顯示器，人們可以穿越回那個未被施肥的單線條游戲時代。圖片來源： Yin Yue/DW9 張圖1 | 99 張圖文化德國2024年8月27日2024年8月27日https://p.dw.com/p/4jx5X廣告