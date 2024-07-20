陝西山洪爆發沖垮高速公路 死傷慘重

根據央視等官方媒體報導，中國陝西省商洛市柞水縣的一座高速公路橋樑在7月19日晚間因暴雨和山洪坍塌，導致至少12人遇難，還有近20輛車30餘人失蹤。中國北部和中部地區本周遭遇暴雨侵襲，引發洪水和大面積災害。

（德國之聲中文網）據地方當局通報，丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部垮塌發生在7月19日晚間20點40分左右，原因則是商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪。目前，搜救人員已經發現墜河車輛5輛，其中有12名遇難者的遺體。初步調查顯示，至少有17輛轎車和8輛卡車墜橋落水。

在中國社群網站上，一些親歷者稱，事發時「天太黑、車速太快」，儘管高速公路上有人試圖攔車，但是「有的車沒停，看著直接下去了」。

中國媒體《紅星新聞》援引目擊者王先生稱，許多司機在緊急停車躲過一劫後，組織大家用車輛把三條車道堵死構建臨時路障，以防其他車輛墜橋，直到救援人員趕到事發地。

央視的電視畫面則顯示垮塌橋樑被湍急河水所淹沒。

商洛市氣象台在7月19日上午就曾發布暴雨紅色預警訊號。陝西交警部門20日上午發布通告指出，商洛市除了丹寧高速發生橋樑垮塌事故外，福銀高速的卜吉溝隧道也因塌方而中斷雙向行車。一些網民還披露，商洛市柞水縣19日夜間一度局部斷電斷網。

另據新華社報導，中國國家主席已經指示要求「全力以赴尋找失聯人員」。

中國今年頻發極端天氣災害

本周，中國中部、北部多地發生暴雨和洪澇災害。新華社報導稱，就在陝西省，強降雨引發的山洪爆發兩天前剛剛導致5人遇難、8人失聯。在河南南陽，本周初的降雨量相當於以往一整年的降水量。山東、甘肅、江蘇、四川等省也遭遇了暴雨侵襲。

氣候學者認為，由溫室氣體引起的氣候變化是極端天氣愈發猛烈、頻繁的重要因素。今年夏天以來，中國已經遭遇多場極端天氣災害。

在本星期以前，中國中部和南部地區受到了嚴重洪災困擾，北部地區則面臨極端高溫。7月早些時候，東部地區的一場龍捲風造成1人死亡、79人受傷。更早前的5月，湖南省部分地區遭遇了致命的山洪爆發和山體滑坡，廣東省南部也有38人在洪災中身亡。廣東省梅大高速公路5月1日因連日暴雨坍塌的嚴重事故更是造成48人喪生。

（法新社、德新社、新華社）

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