阿里巴巴发布最新季度財報 淨利潤同比下降29%2024年8月16日
（德國之聲中文網）阿里巴巴8月15日發布2025財年第一季度財報，截至6月30日止季度（4、5、6三個月）歸屬於普通股股東的淨利潤為242.69億元人民幣（合33億美元），低於2023年同期的343億元人民幣，同比下降29%。
阿里巴巴旗下營運著一些中國最受歡迎的電商應用程式，其業績表現被廣泛視為整體經濟趨勢的一個指標。
儘管中國政府近期採取了促進經濟增長的措施，但周四中國國家統計局公佈的一系列指標仍不理想。
阿里巴巴公布2025財年第一季度營收為2432億元人民幣，較去年同期增長了4%。
阿里巴巴集團首席財務官徐宏（Toby Xu）表示："本季度，我們持續投入以推動核心業務增長，其他業務通過提升營運效率實現減虧"。
根據阿里巴巴7月2日在港交所發布的公告，其在截至6月30日止季度期間斥資58億美元完成了對6.13億股普通股的回購，作為在利潤縮減環境下安撫投資者的努力之一。
消費者轉向更廉價的商品
其業績與競爭對手、購物應用程式运營商京東（JD.com）形成了鮮明對比，後者宣佈其上一季度利潤增長率達到了驚人的92.1%。
阿里巴巴公布最新季度業績之際，也正日益受到來自另一家購物應用程式拼多多的挑戰。拼多多的母公司擁有在全球範圍内頗受歡迎的廉價購物應用Temu。
經濟增長乏力影響了人們的購買力，越來越多的消費者將注意力從阿里巴巴的淘寶和天貓平台，轉向拼多多上總體來說價格更低的商品。
這種向更廉價商品轉變的購物習慣，令拼多多母公司於去年11月一度在市值上超過阿里巴巴。
阿里巴巴创始人馬雲已從集團退休，他敦促繼任者適應新的消費者偏好。
阿里巴巴重組努力
該公司去年啟動了歷史上最大規模的重組，將集團拆分為六個獨立實體，並換掉了首席執行官張勇（Daniel Zhang）。
此次重組前，中國科技行業在政府當局實施了一系列整頓和監管措施後，經歷了數年的動蕩 。
自從北京高層於2020年末叫停阿里巴巴金融服務部門螞蟻集團IPO（首次公開募股）以來，對阿里巴巴未來發展的不確定性一直存在。
就在公開上市被取消--原本很可能會是歷史上規模最大的一次IPO--僅僅一個月後，國家市場監督總局發布聲明，將對阿里巴巴涉嫌壟斷行為正式啟動調查。
周四早些時候發布的官方數據顯示，7月份中國社會消費品零售總額出現反彈，而工業生產增長則持續放緩，凸顯了這個世界第二大經濟體經濟復甦的不均衡。
（法新社）
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