阿里巴巴发布最新季度財報 淨利潤同比下降29%

中國電子商務巨頭阿里巴巴本周四（8月15日）發布最新季度財報，淨利潤同比下降29%。原因在於在經濟放緩的大環境下應對消費疲軟的同時還要面臨來自廉價電商的衝擊。

（德國之聲中文網）阿里巴巴8月15日發布2025財年第一季度財報，截至6月30日止季度（4、5、6三個月）歸屬於普通股股東的淨利潤為242.69億元人民幣（合33億美元），低於2023年同期的343億元人民幣，同比下降29%。

阿里巴巴旗下營運著一些中國最受歡迎的電商應用程式，其業績表現被廣泛視為整體經濟趨勢的一個指標。

儘管中國政府近期採取了促進經濟增長的措施，但周四中國國家統計局公佈的一系列指標仍不理想。

阿里巴巴公布2025財年第一季度營收為2432億元人民幣，較去年同期增長了4%。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏（Toby Xu）表示："本季度，我們持續投入以推動核心業務增長，其他業務通過提升營運效率實現減虧"。

根據阿里巴巴7月2日在港交所發布的公告，其在截至6月30日止季度期間斥資58億美元完成了對6.13億股普通股的回購，作為在利潤縮減環境下安撫投資者的努力之一。

消費者轉向更廉價的商品

其業績與競爭對手、購物應用程式运營商京東（JD.com）形成了鮮明對比，後者宣佈其上一季度利潤增長率達到了驚人的92.1%。

阿里巴巴公布最新季度業績之際，也正日益受到來自另一家購物應用程式拼多多的挑戰。拼多多的母公司擁有在全球範圍内頗受歡迎的廉價購物應用Temu。

經濟增長乏力影響了人們的購買力，越來越多的消費者將注意力從阿里巴巴的淘寶和天貓平台，轉向拼多多上總體來說價格更低的商品。

這種向更廉價商品轉變的購物習慣，令拼多多母公司於去年11月一度在市值上超過阿里巴巴。

阿里巴巴创始人馬雲已從集團退休，他敦促繼任者適應新的消費者偏好。

阿里巴巴重組努力

該公司去年啟動了歷史上最大規模的重組，將集團拆分為六個獨立實體，並換掉了首席執行官張勇（Daniel Zhang）。

此次重組前，中國科技行業在政府當局實施了一系列整頓和監管措施後，經歷了數年的動蕩 。

自從北京高層於2020年末叫停阿里巴巴金融服務部門螞蟻集團IPO（首次公開募股）以來，對阿里巴巴未來發展的不確定性一直存在。

就在公開上市被取消--原本很可能會是歷史上規模最大的一次IPO--僅僅一個月後，國家市場監督總局發布聲明，將對阿里巴巴涉嫌壟斷行為正式啟動調查。

周四早些時候發布的官方數據顯示，7月份中國社會消費品零售總額出現反彈，而工業生產增長則持續放緩，凸顯了這個世界第二大經濟體經濟復甦的不均衡。

（法新社）

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