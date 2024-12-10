阿薩德倒台 歐洲多國暫停裁決敘利亞難民申請

敘利亞當權者阿薩德下台後，除德國外，其它一些歐洲國家也暫停對敘利亞難民的庇護申請作出決定。

（德國之聲中文網）瑞典、挪威、丹麥和英國周一（12月9日）宣佈暫停對敘利亞難民申請以及遣返做出決定。奧地利則宣佈將制定遣返計劃。

奧地利總理內哈默向《圖片報》表示，正在制定一項"有序的敘利亞遣返計劃"。敘利亞難民申請程序以及家庭團聚也暫時停止。目前約有10萬名敘利亞人生活在奧地利，是歐洲最大的敘利亞流亡社群之一。

德國難民與移民局（Bamf）周一也暫停對敘利亞難民申請的決定，直到敘利亞局勢更明朗。

瑞典移民局法律部負責人貝克斯留斯（Carl Bexelius）表示，將暫時停止對敘利亞難民的遣返。不過，該國極右翼瑞典民主黨主席阿克松（Jimmie Akesson）則呼籲敘利亞難民返回該國。

瑞典在2015和2016年接收的敘利亞難民人數在歐盟第二多，僅次於德國。2015年瑞典登記162877名避難申請者，其中51338人來自敘利亞。

敘利亞駐莫斯科使館升起反對派旗幟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

丹麥難民局也表示，鑑於敘利亞目前形勢非常不確定，暫停相關69個敘利亞難民申請案例的處理。丹麥的難民政策十分嚴格。2020年中，該國是歐盟首個重新審核數百個敘利亞難民案例的國家，理由是"大馬士革的處境"不再為避難許可提供充分理由，不過，該國並未落實具體遣返。

挪威也表示暫停敘利亞難民申請處理。自今年初，挪威收到1933個敘利亞難民申請。

法國內政部也表示，預計將暫停敘利亞難民申請程序。法國移民局稱，今年有超過4000名敘利亞人登記申請避難。

法國也是難民重要的中轉國。今年1-9月，近2900名敘利亞人乘小船經英吉利海峽抵達英國。

英國內政部也宣佈，在"評估"當前局勢期間，暫停敘利亞難民申請決定。

作為大量逃往歐盟的敘利亞難民的"門戶"國家，希臘表示，希望敘利亞難民能"安全"返回家鄉。政府發言人馬裡納基斯（Pavlos Marinakis）表示，阿薩德下台應讓敘利亞實現和平以及平穩的權力交接、合法的民選政府，並終結該國的難民潮。

義大利總理梅洛尼政府也表示，繼其它歐盟夥伴國之後，該國也將暫停敘利亞難民申請程序。

聯合國難民署UNHCR則敦促在此問題上保持"耐心和警醒"。署長格蘭迪（Filippo Grandi）表示，希望當地的局勢發展"終於能讓敘利亞難民自願、安全和持久返回該國成為可能，並且難民能夠獲取足夠的訊息來作出這一決定"。

（法新社、德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。