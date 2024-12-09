阿薩德倒台 德國暫停敘利亞難民申請程序

本周一，德國聯邦移民和難民事務管理局宣佈暫時停止對敘利亞人的庇護申請做出決定。同一天，奧地利內政部也宣佈，暫停對敘利亞人的所有庇護申請程序。

（德國之聲中文網）阿薩德倒台的消息在德國也獲得了積極反響。德國總理肖爾茨將阿薩德的倒台描述為「好消息」，他在一份聲明中表示：「巴沙爾‧阿薩德殘酷地壓迫他的人民。他導致無數人喪命，迫使無數人逃離，其中許多人已經抵達德國。」

上周末，大量敘利亞人在德國多個城市慶祝阿薩德政府的意外垮台。

德國政界對協助在德敘利亞難民返鄉的討論也變得更加熱烈。

德國聯盟黨議會當選副主席施潘（Jens Spahn）在接受RTL/ntv採訪時說：「作為第一步我們可以提出這樣一項建議：聯邦政府可以說，每一個想返回敘利亞的難民，我們都可以提供返鄉包機，而且還可以獲得1000歐元的回鄉落戶補貼。」

他建議作為第二步，德國與奧地利、土耳其和約旦作為接收敘利亞難民數量最多的四個國家可以召開一場「重建與返鄉會議」。

綠黨籍政治人物戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）則警告不要倉促討論遣返的問題。她在接受rbb採訪時表示，許多敘利亞難民希望盡快返回家園。但德國現在立即遣返在這裡上學的孩子的想法會帶來了很大的不確定性。

「當然，如果那裡一個安全的國家，那麼人們應該也將會返回，」她說，「但首先我們得看看敘利亞局勢如何發展。」

目前德國聯邦政府對如何應對境內敘利亞人的問題仍持謹慎態度。外交部一名發言人表示，敘利亞局勢仍「變數頗多」，待局勢相對明朗一些之後，就會對該國的評估做出更新。這名發言人還補充說：「這種新的局勢最終是否會導致新的難民潮，還是穩定的局勢能否給難民提供長期返回家園的機會，都還有待觀察。」

內政部長費瑟（Nancy Faeser）也強調，目前敘利亞局勢仍然十分混亂，德國難民管理局必須「根據新形勢調整其決策實踐」。她警告，暫時不應該就在德敘利亞難民的前景進行討論。她補充說：「對居住在德國的已獲承認的敘利亞難民的保護狀況做出進一步評估，也要取決於敘利亞事態的進一步發展。」

內政部一位發言人此前曾指出，只有原籍國的情況「持久」改善——「即不僅僅是短期內」——才可以撤銷難民身份。



入籍德國的敘利亞難民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國暫停審批敘利亞人的庇護申請

本周一（12月9日），德國聯邦移民和難民事務管理局（Bamf）宣佈暫時停止對敘利亞人的庇護申請做出決定。目前有超過47000份敘利亞人的庇護申請正在等待審理，其中46081份是初次申請。

這意味著現在敘利亞人的難民申請「會被擱置，其他國家申請者的申請會被優先審核處理」。

根據德國聯邦內政部提供的最新數據，截至10月31日，在德國境內居住的敘利亞人總共達到974136名。其中5090人是難民申請者，321444人擁有難民身份，329242人享有輔助保護（subsidiary protection）。輔助保護一般提供給不符合庇護標準， 但有理由認為一旦其返回本國將面臨嚴重的不公正，以及因此不能或不願尋求該國保護的外國人。剩下的人擁有其他居留許可，例如通過家庭團聚而獲得的居留許可。

在德國居住的敘利亞人慶祝阿薩德倒台。 圖片來源： Andreas Arnold/dpa/picture alliance

奧地利暫停對敘利亞人的所有庇護申請程序

奧地利內政部也在本周一宣佈，暫停對敘利亞人的所有庇護申請程序。據該部稱，目前大約有7300個尚在審核的庇護程序會受到影響。今年1月至11月，敘利亞公民在奧地利提交了12871份庇護申請。

奧地利內政部還宣佈，也會檢查所有已批准的庇護決定。內政部長格哈德‧卡納 (Gerhard Karner) 表示：「在這種情況下，我已指示內政部準備有序的向敘利亞遣返和驅逐的計劃。」與此同時，敘利亞人申請在奧地利的家庭團聚申請也被暫停。

（綜合報導）

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