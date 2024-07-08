阿斯麥總裁：中美晶片戰不應繼續升級

（德國之聲中文網）富凱對德國《商報》表示，中國生產的晶片恰恰是歐洲所急需的，「禁止別人去生產你所急需的產品，這樣做毫無意義。」富凱認為，如果美國將制裁範圍擴大至普通晶片生產設備，那麼汽車工業所需的普通晶片的供應將出現問題。富凱說:「歐洲的晶片生產量連自身需求的一半都滿足不了。「

阿斯麥前任總裁溫尼克（Peter Wennink）則認為，中美在晶片領域的爭端並不會在短期內畫上句號。溫尼克在接受荷蘭BNR電台採訪時表示，晶片之爭涉及到中美兩國在地緣政治領域的利益，因此這場衝突有可能還將持續數十年之久。

根據相關的出口禁令，阿斯麥不得向中國出口具備極紫外光刻技術EUV的高端晶片製造設備，而由於無法獲得出口許可證，阿斯麥近來也不得不拒絕來自中國的一些普通晶片生產設備訂單。中美對地緣政治利益的爭奪，是否使阿斯麥無端成了犧牲品呢？富凱對《商報》表示：

阿斯麥（ASML）新任首席執行官法國人富凱 圖片來源： ASML/abaca/picture alliance

「從積極的角度來看，這說明了我們的重要性。它同時也證明了晶片工業的重要性，以及歐洲在這一核心領域所扮演的重要角色。同美國和中國相比，有時候歐洲顯得很渺小，但是在極紫外光刻技術領域，阿斯麥及其供貨商卻掌握著一項對世界至關重要的技術，除了我們，沒有人有這個能力。「

當被問及，阿斯麥是否擔心中國有朝一日也會掌握這項技術時，富凱表示，極紫外光刻技術是一項非常複雜的技術，打造這樣一個系統難度非常之大。我們不僅具有極大的技術優勢，而且整個技術生態圈也都在歐洲。富凱說，對中國人來說，掌握這一技術將非常困難，「眾所周知，在高端晶片領域，中國可能要比美國落後十年。英特爾總裁曾經公開做過這樣的表態。有鑑於此，中國只是活躍在那些並不大先進的晶片技術領域。「

位於德國柏林的阿斯麥工廠中，工人們正在組裝設備。 圖片來源： Ruffer/Caro/picture alliance

今年四月底，法國人富凱出任阿斯麥首席執行官後，世界各大晶片企業的老總一直是富凱的常客，因為只有這家荷蘭企業也能為當今最先進的晶片提供生產設備：沒有阿斯麥的設備，就沒有現在的晶片，也就沒有人工智慧，這就是晶片領域的現狀。

現年五十歲的富凱可以說是臨危受命，因為過去幾年來，中美爭端愈演愈烈，美國要求在晶片技術領域對中國做出越來越廣泛的出口限制。美國政府不希望中國獲得更多的晶片生產設備。迄今為止，相關禁令只涉及特種晶片的生產設備。

（綜合報導）

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