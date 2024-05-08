阿斯利康在全球下架Vaxzevria新冠疫苗

英國和瑞典合資生物製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）宣佈，全球下架新冠疫苗Vaxzevria。理由是目前新冠疫苗供應過剩，導致市場對該款疫苗的需求大幅下降。歐洲藥品管理局已經撤銷了Vaxzevria疫苗的營銷授權許可。

（德國之聲中文網）生物製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）周三（5月8日）宣佈，出於商業原因，不再「生產和供應」新冠疫苗Vaxzevria。該公司一名發言人在一份聲明中表示：「隨著多種Covid-19變異疫苗的開發，可用的更新疫苗已經過剩。這導致對Vaxzevria 的需求下降，這款疫苗不再生產或供應。」

Vaxzevria是英國牛津大學與阿斯利康製藥合作研發的，以改良的腺病毒載體為技術基礎的新冠疫苗。2021年1月30日歐洲藥品管理局（EMA）批准該款疫苗在歐盟使用。2021年2月15日世界衞生組織也將其列入緊急使用清單。

但是醫務工作者在給人群接種Vaxzevria疫苗後發現，極少數人在接種後會出現罕見的血栓現象。因為這一罕見但嚴重的副作用，德國也曾一度對接種該款疫苗的人群年齡做出限制。

法新社指出，隨著新冠疫情限制在全球範圍內全面取消以及全球健康危機的消除，阿斯利康Vaxzevria疫苗的銷售額進一步下滑。

有知情人士透露，該款疫苗已經有相當長的時間沒有售出了。

昨天（5月7日）歐洲藥品管理局在其官方網頁上宣佈，應製藥商的要求撤回了對Vaxzevria疫苗的營銷授權。不過歐洲藥品管理局強調，公司出於商業原因要求撤銷醫藥產品或疫苗的營銷授權許可並不罕見。疫苗的安全性和有效性沒有任何疑問。

阿斯利康的發言人表示，根據獨立估計，「Vaxzevria疫苗僅在使用的第一年就挽救了超過650萬人的生命」，該款疫苗在全球的供應已超過30億劑。

這名發言人表示：「我們的努力得到了世界各國政府的認可，並被廣泛認為是結束全球大流行的關鍵組成部分。」

極少數人在接種阿斯利康新冠疫苗後會出現罕見的血栓現象。 圖片來源： picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

阿斯利康公司承認罕見副作用

上周，阿斯利康公司在一份法庭文件中首次承認，Vaxzevria新冠疫苗可能會造成致命的血栓和血小板減少。

據英國《每日電訊報》報導，現在44歲的英國科特（Jamie Cott）是向英國法院起訴阿斯利康公司的第一人。他在2021年4月接種了Vaxzevria新冠疫苗之後出現嚴重的不適，被送醫後被診斷出現腦血栓。由於腦部出現永久性損傷，科特喪失了勞動能力。連同科特的起訴書，英國法院已經收到總共51件針對阿斯利康疫苗的起訴，受害者們及其家屬要求阿斯利康公司賠償1億英鎊。

分析認為，阿斯利康公司Vaxzevria新冠疫苗可以導致罕見的副作用，這可能會為向受害者及其家屬提供賠償開闢道路。

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（綜合報導）

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