阿富汗女性：對抗塔利班不能只靠外援

在塔利班的統治下，阿富汗女性是受壓迫最深重的群體。面對國際社會無法提供有效的支持，阿富汗婦女深感失望，並開始自己組織起來，共同為爭取女性權益而抗爭。

（德國之聲中文網）30歲的瑪麗安‧馬魯夫‧阿爾文（Maryam Maroof Arvin）是"紫色星期六"的發起者之一。這個婦女權益團體每周都組織和平抗議活動，反對阿富汗大肆剝奪婦女自由。

她們致力於提高阿富汗社會的公民權利意識和民主意識。該組織是在2021年8月塔利班奪取政權後，在首都喀布爾成立的。"我們只能靠我們自己。"阿爾文告訴德國之聲。

她是仍留在阿富汗的少數幾位拒絕放棄的女權活動者之一。阿爾文和她網路中的其他女性不僅僅是組織抗議活動。阿富汗女孩六年級以後就不能再上學，該組織成員就在家裡偷偷開設了課堂。她們還為單身母親和貧困家庭募集援助金，並照顧孤兒。

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阿富汗女性只能靠自己

塔利班2021年8月重掌權力以來，阿富汗社會中最脆弱的群體一直處於自生自滅的境地。由於塔利班系統地侵犯人權，特別是婦女的權利，幾乎所有國際援助組織都離開了這個國家。

塔利班政府出台了一系列法律和政策，純粹以性別為由剝奪全國婦女和女童的基本權利。女性職員被解僱，女子中學被關閉，女性被禁止上大學。

2022年12月塔利班禁止女性上大學時，阿爾文正在攻讀碩士學位。與國內外幾乎所有阿富汗婦女一樣，她對聯合國在沒有任何婦女代表參與的情況下與塔利班談判感到憤怒。

"我們知道，比如在多哈會議上，他們正在尋求與塔利班會談，以便為承認塔利班在阿富汗的統治鋪平道路。"阿文說："他們這樣做是無視阿富汗人民，尤其是阿富汗婦女。"

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聯合國與塔利班談判

在聯合國的倡議下，塔利班代表與來自25個國家和國際組織的外交官7月初在卡達的多哈舉行了會面，討論阿富汗的未來。在會議之前，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）就明確表示，婦女權利問題是阿富汗的 "內部事務"，不會列入多哈會議的議程。他強調，其他國家需要承認阿富汗的宗教和文化價值觀。

"婦女權利不是阿富汗的內部事務。"聯合國負責政治事務的副秘書長、美國外交官迪卡洛（Rosemary DiCarlo）對德國之聲表示："我們希望與塔利班進行對話，我們必須從某個地方開始"。

迪卡洛說，多哈會議是啟動漸進程序的第一步，目標是讓塔利班 "與鄰國和平共處，遵守國際法、《聯合國憲章》和人權"。

阿富汗作家和教育專家哈茲拉特‧瓦赫裡茲（Hazrat Vahriz）在多哈會議前接受德國之聲採訪時評論說："塔利班知道如何利用國際舞台為自己獲取利益。"

"塔利班一直在參與和解會談，甚至在2021年奪取政權之前，還在土庫曼斯坦與馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）或其他反對派團體會面。不應低估他們。塔利班擁有成功的外交官，他們唯一的關注點就是貫徹自己一方的條件。塔利班希望阿富汗人民成為他們的臣民，接受他們為統治者。"

國際制裁、經濟危機、貧困

塔利班正在尋求國際社會對其政府的承認，同時也在爭取解除對他們的制裁。他們的目標是獲得被美國凍結的阿富汗資產。由於銀行賬戶被凍結、廣泛的國際制裁以及技術專業人員外流，阿富汗陷入了嚴重的經濟危機。據聯合國統計，目前97%的阿富汗人生活在貧困之中。

"阿富汗並不是唯一一個人權遭到侵犯的國家。"瓦赫利茲指出："一些阿富汗人認為，國際社會有責任解決由於我們的精英曾管理不善和統治不當而造成的問題。然而這只有在塔利班不對強國--尤其是美國和西方國家--的利益構成威脅的情況下才會發生。這是不可能的，因為塔利班會遵守對美國的承諾。阿富汗人必須為自己抗爭。"

而女性站在這一抗爭的最前沿。阿文說："我們必須聯合起來。"這位 "紫色星期六 "運動的聯合創始人呼籲所有人權活動人士、知識分子和持不同政見者結成同盟，在國內組織更有效的抵抗塔利班的活動。

"我們主張建立一個合法、民主和包容的政府"，阿爾文同時不忘對國際社會旁敲側擊："我們必須承認，在這樣做的過程中，我們不能依靠那些僅僅利用人權來為自己作宣傳的人。"

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