關於北韓派兵赴俄 這些你不得不知

朝俄外長會晤談了什麼？北韓派兵援俄是否違反國際法？北韓及其士兵從中獲得什麼好處？北約如何應對朝軍部署？……我們幫您解答關於北韓出兵俄羅斯的重要問題。

（德國之聲中文網）俄羅斯外交部長拉夫羅夫周五（11月1日）在莫斯科與北韓外相崔善姬舉行會談。崔善姬承諾，北韓將「堅定地」支持俄羅斯，直到它在烏克蘭戰爭中取得勝利。「我們兩國傳統且久遠的友好關係，歷經時間的考驗，如今……正在上升到一個牢不可破的軍事同志關係的新高度」，她還表示，平壤堅信，在普丁「英明領導」下，俄羅斯軍隊和人民將在「捍衛國家主權權利和安全利益的神聖鬥爭」中取得偉大勝利。

拉夫羅夫讚揚兩國軍方和安全部門之間「建立了非常緊密的聯繫」，並表示這使他們能夠共同解決重要的安全任務。然而，雙方都沒有提及美國、北約、韓國和烏克蘭本周發表的聲明，這些聲明稱北韓已向俄羅斯派遣約1萬名士兵。對此，莫斯科既未確認也未否認。美國國務卿布林肯本周四表示，美國預計北韓士兵將在未來幾天內正式加入俄烏戰爭。以下是與此相關的重要問題：

專家認為，北韓士兵缺乏海外執行任務的經驗 圖片來源： Ed Jones/AFP/AFP/Getty Images

涉及多少北韓士兵？

烏克蘭、韓國和美國的消息來源一致報告稱，北韓至少已將1萬名士兵派往俄羅斯，有些報導稱這一數字達到了1.2萬人。俄羅斯總統普丁表示，他保留部署北韓士兵的權利。他指出：「這是我們的主權決定。」烏克蘭及其支持者強烈譴責調動北韓士兵的舉動，擔心這會進一步加劇俄烏戰爭的局勢。

北韓士兵目前身處何方？

北韓士兵首先被調往俄羅斯遠東地區，在那裡接受培訓。據報導，他們正在學習基本的俄語軍事指令，且將穿上俄羅斯的軍服。據悉，他們中的一部分已經抵達了庫爾斯克（Kursk）地區，即接近烏克蘭邊境的地方。8月初，烏克蘭軍隊曾突襲該地區，控制了多處城鎮。俄羅斯軍隊計劃奪回這些土地，過程中中可能會借助北韓士兵的支持。

為什麼普丁需要北韓士兵？

俄羅斯在俄烏戰爭中損失慘重。據英國軍情部門透露，僅9月每天平均有1271名俄羅斯士兵喪生或重傷。自2022年俄羅斯發動戰爭以來，其總計傷亡人數已超過60萬。北約秘書長呂特（Mark Rutte）認為，俄羅斯無法在沒有外援的情況下維系對烏戰爭。

普丁急需更多士兵，但觀察人士質疑，僅憑1萬名北韓士兵能否長期彌補俄羅斯的重大損失。

媒體公佈的相關圖片，顯示據稱等待俄羅斯物資的北韓士兵 圖片來源： Ahn Young-joon/AP/picture alliance

北韓士兵如何部署？

韓國情報部門認為，被派往俄羅斯的北韓部隊屬於高度專業化的特種部隊。目前尚不清楚他們將如何以及在哪裡作戰。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的國際安全計劃高級顧問坎西亞（Mark Cancian）強調：「北韓軍隊的主要任務朝鮮半島作戰，而非用於海外部署。」他認為這些士兵此前從未在海外執行過任務。

坎西亞推測這些士兵可能會被分配執行特別任務，例如負責物流或協助處理北韓向俄羅斯提供的導彈相關事務。

烏克蘭總統澤倫斯基確信他們將被派往前線。他表示：「烏克蘭實際上將被迫在歐洲與北韓作戰。」

北韓派兵援俄是否違反國際法？

俄羅斯對烏克蘭的攻擊違反了國際法中的武力禁令。如果北韓派遣士兵支持俄羅斯的侵略戰爭，「北韓也將違反國際法」，科隆大學國際法與刑法教授克雷斯（Claus Kreß）解釋道。

克雷斯告訴德國之聲，無論北韓士兵部署在俄羅斯的庫爾斯克地區，或是俄羅斯吞併的烏克蘭地區，抑或其他烏克蘭領土，北韓都至少構成對非法武力行為的協助。

科隆大學國際法與刑法教授克雷斯（Claus Kreß） 圖片來源： Pascal Buenning

北韓會因此成為衝突方嗎？

克雷斯指出，這取決於對北韓士兵的指揮權。如果由俄羅斯單獨指揮，這些士兵的行為在國際法上將僅歸屬俄羅斯，因此，北韓不會成為衝突方。即使北韓士兵直接參與了俄烏之間的敵對行動，情況也如此。

「但是如果北韓保留了對其派遣士兵的指揮權，無論是單獨還是與俄羅斯聯合指揮，那麼北韓將通過其士兵直接參與敵對行動而成為衝突方，」克雷斯補充道。

他接著指出，在這種情況下，烏克蘭可以在「必要和相稱的範圍內」對對北韓領土進行防禦性打擊——也就是說，採取針對北韓的軍事行動。如果武力使用達到一定強度，這將構成北韓對烏克蘭的武裝攻擊。

北韓及其士兵將獲得何種回報？

擁有130萬士兵的北韓擁有世界上規模最大的軍隊之一。此次部署將使北韓軍隊積累戰鬥經驗，從而進一步增加對鄰國韓國的威懾力。

在派遣部隊之前，北韓已向俄羅斯提供了數百萬發彈藥和多枚彈道導彈，以補充俄羅斯在對烏戰爭中快速耗盡的彈藥庫。作為回報，俄羅斯可能會向北韓提供糧食、燃料，甚至衛星技術。

美國戰略與國際研究中心的北韓問題專家車維德猜測，在派遣部隊後，北韓領導人金正恩可能會進一步提高自己的要求。金正恩對尖端軍事技術非常感興趣，尤其是洲際導彈和核潛艇。車維德表示：「金正恩並不愚蠢。他知道普丁需要北韓的彈藥和士兵，為什麼不趁機索取更高的回報？」至於普丁是否會滿足他的要求，則另當別論。

另據韓國《時事周刊》援引情報人士報導稱，北韓派遣的1.2萬名士兵每人每月報酬約為500萬韓元，累計每月收入可達600億韓元。但是，北韓每月從俄羅斯獲得的收入並非直接分配給士兵，而是統一由北韓勞動黨接收和分配。

普丁今年6月訪朝，兩國簽署戰略夥伴關係協定 圖片來源： Vladimir Smirnov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

朝俄關係何以如此密切？

早在冷戰時期，莫斯科和平壤就保持著密切關係。俄烏戰爭爆發後，普丁和金正恩重新恢復了這種關係。

2022年3月初，北韓在聯合國大會上對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議投了反對票，成為僅有的五個反對國家之一，這顯示了北韓對俄羅斯的早期支持。

通過與俄羅斯的合作，國際上被孤立的北韓獲得了急需的物資和技術，而普丁則從中得到了他軍隊所需的彈藥和武器。這種合作關係在今年6月達到高潮，雙方締結了共同防禦條約。

北約如何應對北韓士兵的部署？

北約秘書長呂特嚴厲表示：「北約敦促俄羅斯和北韓立即停止這些行為。」他於10月28日在布魯塞爾聲明，北韓派遣軍隊「再次違反了聯合國安理會的決議，是俄羅斯戰爭的危險升級」。

呂特還認為，北韓軍隊在庫爾斯克的部署是「普丁日益絕望的表現」，北約將繼續支持烏克蘭。

在接受《萊茵郵報》採訪時，德國防務專家、歐洲議會自民黨議員斯特拉克-齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）要求北約對此「不可思議的挑釁」作出回應。她說：「邪惡軸心正在運轉。誰能保證，幾年後不會有北韓士兵出現在波羅的海，或者被中國雇傭去攻擊台灣？」

中國俄羅斯伊朗北韓悄然形成邪惡新軸心？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

這對歐洲意味著什麼？

美國戰略與國際研究中心的北韓問題專家車維德警告，這一舉動將對北韓與歐洲的關係產生長期影響，「歐洲傳統上是北韓通往西方的門戶，平壤認為歐洲比美國』中立』。」

車維德介紹，北韓外交官在大多數歐洲首都設有駐點。這名專家補充道：「北韓決定派遣部隊去殺害歐洲人，這將在歐洲各國首都留下深刻的印象，不會被輕易遺忘。」

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