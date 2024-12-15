關係持續緊張之際 美中《科技合作協定》續簽五年

中美兩國在政治及經濟領域的對抗日趨激化之際，本周五，華盛頓和北京就《科技合作協定》續簽五年達成了共識。

（德國之聲中文網）美國總統換屆前夕，《科技合作協定》得以續簽顯然是中美穩定雙邊關係所付出努力的一部分。川普将在數周後正式就任總統，他已宣佈，上任後將對中國進口產品徵收高額關稅。



1979年簽署的中美科技合作協議，此後每隔五年都會續簽一次，其中也包括川普的第一任總統任期內。但在過去一年多的時間裡，疑似中國間諜氣球在美國上空被擊落、台灣總統會晤美國眾議院議長以及美國對台軍售等事宜，使得中美外交關係陷入歷史性低谷。協定續簽一事受阻，不過，該協定還是得以被短期續簽兩次，每次有效期為六個月，直到今年11月，中美雙方重啟相關談判。

候任總統川普宣布，就職後將對中國產品增收關稅。 圖片來源： Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance



一位不願透露姓名的美國官員對記者表示，作為數月談判的結果，協定中增加了包括數據互惠等在內的「新規定」。儘管目前美國正在試圖收緊晶片限制，並在努力打擊中國國家性質的駭客行為，但美國方面最終還是推動了該協議的續簽。

據這位美國政府官員介紹，修訂後的協定中對保障安全、解決爭端以及保護智慧財產權做出了严格的規定。協定中還就發生違約時退出協定，並排除了在敏感領域以及新興技術領域開展合作的可能性。除此之外，美國還對包括晶片在內的技術出口做出限制，希望以此推動美國的本土生產能力。

這位美國官員表示，修正後的合作協定為中美政府間科技合作「創造了最強大的」國家安全防範機制。他表示，開展科研合作是「我們與中華人民共和國之間更廣泛競爭關係的一部分」。「在這種關係中，我們可以在有利美國利益的領域中開展有限的合作，比如海洋學、地震學、氣象學，甚至農業和衞生，包括疫苗研發。」 此前川普在沒有證據的情況下多次聲稱，新冠疫情是由中國實驗室洩露的病毒引發的，而中國政府則堅決否認這一點。

亞太經合峰會期間，拜登同習近平舉行會晤。 圖片來源： Leah Millis/AP/picture alliance

由共和黨人主導的眾議院中共問題特設委員會(the House Select Committee on the Chinese Communist Party)今年九月發布的一份報告譴責了美國逐步向中國洩露精密技術的行為。報告稱：「過去十年間，美國聯邦政府用數以億計的研究經費為中國的技術和軍事現代化做出貢獻。」

儘管中美兩國競爭激烈，但雙方也有充分理由在一些領域開展合作，其中包括科學研究、氣候變化以及打擊芬太尼走私等等。

北京和華盛頓之間的軍事交流此前也得以恢復。今年11月利馬亞太經合組織峰會期間，中美兩國領導人舉行會晤，並重申了恢復軍事交流的重要性。這可能也將是拜登總統任內最後一次同習近平的直接會晤。

(法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。