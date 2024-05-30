關係再升溫！中國解除澳洲多家牛肉商禁令

澳洲政府宣佈，中國已取消對澳洲五大牛肉生產商的進口禁令。這成為兩國關係改善的最新跡象。中國總理李強預計即將訪澳，北京對澳洲設置的貿易壁壘已所剩無幾。

（德國之聲中文網）澳洲农业部長瓦特（Murray Watt）周四（5月30日）表示，中國已於周三晚取消了對澳洲五大牛肉生產商的進口禁令，並立即生效。瓦特告訴澳洲广播公司（ABC）：「我們為穩定與中國的關係所做的工作正在為我們的農民和加工商帶來真正的紅利。」

中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳洲也是中國最大的牛肉供應國之一。2020年，坎培拉要求對新冠病毒的起源進行獨立調查，兩國關係因此跌入低谷。澳洲大量最有利可圖的出口商品，實際上都被禁止進入中國。其中包括：中國以標籤不規範和其他技術問題為由，叫停了部分澳洲牛肉工廠的產品進入中國市場。

澳方：敦促中國消除剩餘貿易障礙

去年12月，中國取消了對澳洲另外三家屠宰場產品的進口禁令。「我們之前已經看到其他幾家加工企業的貿易禁令被解除，但現在又有五家被解除」，瓦特周四指出：「這對澳洲养牛業、肉類加工業和這些行業的工人來說都是好消息。當然，對澳洲出口也是。」

目前仍有兩家澳洲肉类出口商在被禁名單上。澳洲外长黃英賢、貿易部長法雷爾（Don Farrell）和農業部長瓦特發表聯合聲明表示，將繼續敦促中國消除剩餘的貿易障礙，包括對澳洲龙虾產業的貿易障礙。

從2020年起，中國對澳洲多个產品施加貿易壁壘導致澳洲出口額減少了136億美元。近期中國逐步取消了貿易壁壘，目前仍然受阻的產品出口額已不到6.7億美元。

去年澳洲总理阿爾巴尼斯訪問中國 圖片來源： Lukas Coch/AAP/REUTERS

中國總理即將訪澳

自兩年前坎培拉政府更迭，尤其是去年澳洲总理阿爾巴尼斯訪華以來，經歷了一段緊張時期的兩國關係得以改善。預計中國總理李強將於六月訪問澳洲， 這將是中國總理七年多以來首次對澳洲的访問——時任總理李克強曾於2017年訪問澳洲。

中國外交部長王毅於今年3月訪澳。隨後，中國取消了對澳洲進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅。《南華早報》上個月援引兩位消息人士報導稱，澳洲对中國的龍蝦出口禁令將在李強訪澳期間解除。

（ABC，路透社，南華早報）

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