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長平
中國知名作家。曾在中國大陸及香港參與創辦及主編多份報紙、雜誌及電子媒體。
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深度報導
長平觀察：第二十三條，西方的失敗
長平觀察：第二十三條，西方的失敗
第二十三條立法讓香港作為國際金融中心的環境雪上加霜，中共放棄競爭了嗎？時評作家長平認為，香港在經濟輸給新加坡，就是中共在政治上的勝利。
長平
評論
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗
長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗
央視記者也享受了外媒待遇嗎？農夫山泉為什麼被指控「媚日」？時評作家長平認為，最近的這些事件呈現了輿論界的「楓橋經驗」。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
長平觀察：沒了「宰相」中共還能走多遠？
長平觀察：沒了「宰相」中共還能走多遠？
廢除了「宰相」制度的中共政權還能走多遠，習近平是否進一步推動了「加速主義」？時評作家長平認為，民主轉型大多發生在強權鬆動之際，而不是專制收緊之時。
政治
2024年3月14日
2024年3月14日
長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極
長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極
有網民高調宣稱起訴並暴力威脅莫言，引起輿論關注。時事評論作家長平認為，相較於「捍衛莫言就是捍衛我們自己」，更好的立場和行動是「捍衛我們自己就是捍衛莫言」。
長平
專欄
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
長平觀察：沒有「自由」的「希望」是誰的救贖？
長平觀察：沒有「自由」的「希望」是誰的救贖？
中國版話劇《肖申克的救贖》演員全部由能說流利普通話的西方人擔任，其宣傳中強調故事的主題是「希望」而非「自由」。時事評論作家長平討論其中的審查與自我審查。
政治
2024年2月25日
2024年2月25日
長平觀察：陳俊翰律師與「身為人的價值」
長平觀察：陳俊翰律師與「身為人的價值」
台灣知名律師陳俊翰因病辭世，引發台灣社會的廣泛哀悼。時事評論作家長平認為，陳俊翰律師在「脫口秀風波」之後的回應體現了國際身障人士新權利運動的核心價值。
政治
2024年2月16日
2024年2月16日
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焦點話題
長平觀察："國安法"會變成"球安法"嗎？
假如香港沒有抗爭運動，就沒有國安法這個緊箍咒嗎？時評人長平認為，自由是不可分割的，反抗專制也必須全球行動。
政治
2020年7月7日
2020年7月7日