  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

長平

中國知名作家。曾在中國大陸及香港參與創辦及主編多份報紙、雜誌及電子媒體。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

香港行政長官李家超2024年3月22日簽署了《維護國家安全條例》，即「第23條」，第23條在3月23日刊憲生效

長平觀察：第二十三條，西方的失敗

長平觀察：第二十三條，西方的失敗

第二十三條立法讓香港作為國際金融中心的環境雪上加霜，中共放棄競爭了嗎？時評作家長平認為，香港在經濟輸給新加坡，就是中共在政治上的勝利。
Chinesischer Journalist Chang Ping
長平
評論
政治2024年3月26日
3月13日，河北省三河市燕郊鎮一間店鋪發生爆炸，造成7人死亡，20多人受傷

長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗

長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗

央視記者也享受了外媒待遇嗎？農夫山泉為什麼被指控「媚日」？時評作家長平認為，最近的這些事件呈現了輿論界的「楓橋經驗」。
政治2024年3月19日
2023年，習近平在中國國慶74周年晚宴上致辭

長平觀察：沒了「宰相」中共還能走多遠？

長平觀察：沒了「宰相」中共還能走多遠？

廢除了「宰相」制度的中共政權還能走多遠，習近平是否進一步推動了「加速主義」？時評作家長平認為，民主轉型大多發生在強權鬆動之際，而不是專制收緊之時。
政治2024年3月14日
圖為莫言2012年12月10日在斯德哥爾摩舉行的諾貝爾文學獎頒獎儀式上

長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極

長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極

有網民高調宣稱起訴並暴力威脅莫言，引起輿論關注。時事評論作家長平認為，相較於「捍衛莫言就是捍衛我們自己」，更好的立場和行動是「捍衛我們自己就是捍衛莫言」。
Chinesischer Journalist Chang Ping
長平
專欄
政治2024年3月1日
中國宣傳機器強調希望，而不是自由

長平觀察：沒有「自由」的「希望」是誰的救贖？

長平觀察：沒有「自由」的「希望」是誰的救贖？

中國版話劇《肖申克的救贖》演員全部由能說流利普通話的西方人擔任，其宣傳中強調故事的主題是「希望」而非「自由」。時事評論作家長平討論其中的審查與自我審查。
政治2024年2月25日
在台灣今年1月舉行的大選中，陳俊翰曾前往民進黨總統候選人賴清德的造勢會場，為他站台拉票

長平觀察：陳俊翰律師與「身為人的價值」

長平觀察：陳俊翰律師與「身為人的價值」

台灣知名律師陳俊翰因病辭世，引發台灣社會的廣泛哀悼。時事評論作家長平認為，陳俊翰律師在「脫口秀風波」之後的回應體現了國際身障人士新權利運動的核心價值。
政治2024年2月16日
顯示更多
跳轉至下一欄 焦點話題

焦點話題

China Hong Kong | Proteste | Sicherheitsgesetz

長平觀察："國安法"會變成"球安法"嗎？

假如香港沒有抗爭運動，就沒有國安法這個緊箍咒嗎？時評人長平認為，自由是不可分割的，反抗專制也必須全球行動。
政治2020年7月7日