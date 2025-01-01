長平觀察：馬斯克「干預」德國大選，習近平讓他這樣幹了嗎？

馬斯克大力推舉極右翼政黨選項黨（AfD），被批評「干預」德國大選，遠在北京的習近平會怎樣想？時事評論作家長平分析了這三者之間的關係。

馬斯克絲毫不掩飾他對中國的讚美之言（資料圖片） 圖片來源： Aly Song/File Photo/REUTERS

（德國之聲中文網）馬斯克在德國《周日世界報》發表了一篇文章，引起軒然大波。他在文章中說，傳統政黨讓德國「正處於經濟和文化崩潰的邊緣」，「（德國極右翼政黨）選項黨（AfD）是這個國家的最後一線希望」。

德國各政黨紛紛批評馬斯克操控輿論，干預選舉。馬斯克給自己的理由是，「作為一名在德國工業和科技領域進行了重大投資的人，我相信我有權公開討論德國的政治方向。」

這話簡直讓人對中國政府的公開透明充滿了希望。眾所周知，馬斯克在中國進行了更加重大的投資——他在上海營運的大型製造工廠，大約生產了特斯拉全球汽車銷量一半。他還在謀求與中國企業更深層次的合作。

不過，從馬斯克的公開言論中可以看出，他認為中國政府不需要批評了，「政治方向」已經非常正確了，連表揚都怕跟不上趟呢。

「對長遠未來非常有想法」

「中國的太空項目非常優秀。」馬斯克從他擁有企業的專業領域開始讚揚，然後擴展到其他方面：「中國取得的經濟繁榮真的了不起，特別是在基礎設施上」，「中國在先進基建上的進步比美國快了100倍」，中國領導人「對長遠未來非常有想法」。

馬斯克聲稱倡導言論自由，卻對全世界言論審查最嚴厲的社群網站微信贊不絕口： 「我們沒有一款像中國的微信那樣好的應用。基本上你可以靠微信生活，支付、處理一切事務。微信真的很厲害。而我們沒有任何類似微信的東西。」

最讓中共滿意的，是他在台灣問題上的發言。他對中共武力攻佔台灣表達了理解：「他們就是這麼說的，如果沒有外交解決辦法，那麼就會用武力方式解決。」他還建議把台灣作為中國的一個「特別行政區」。中國前外交部長秦剛對他公開表達了感謝。

去年4月，中國現任總理李強在北京釣魚台國賓館會見了馬斯克，稱特斯拉是「中美經貿合作成功典型」。

2024年4月，中國總理李強在北京釣魚台國賓館會見了馬斯克，稱特斯拉是「中美經貿合作成功典型」。 圖片來源： Wang Ye/AP/picture alliance

「馬戲團的猴子」

川普宣布成立一個新機構"政府效率部"（DOGE），由馬斯克和另一位億萬富翁維韋克‧拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同負責。在此之前，拉馬斯瓦米多次表達對馬斯克的鄙視。例如，在2023年5月，他提醒公眾說：「我沒有理由認為，一旦習近平需要，埃隆不會像馬戲團的猴子一樣跳過去聽命行事。」他還在一則針對馬斯克的社群網站帖子中寫道：「美國需要不被中國控制的領導人。」

在《紐約時報》上周發表的一篇評論文章中，作者拉塞爾‧L‧奧諾雷（Russel L. Honoré）引用了拉馬斯瓦米的這些的言論，並進一步論證，馬斯克的商業活動嚴重依賴中國，而且一向對中共阿意奉承。中共對這樣的美國公司隨便盡在掌握，正如拉馬斯瓦米所說：「如果習近平說『跳』，他們會問『多高？』」奧諾雷認為，馬斯克對美國國家安全構成了威脅。

億萬富翁維韋克‧拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）提醒公眾說：「我沒有理由認為，一旦習近平需要，埃隆不會像馬戲團的猴子一樣跳過去聽命行事。」（資料圖片） 圖片來源： Anthony Anex/KEYSTONE/picture alliance

限制美國對華投資的條款

「跳！「」多高？」——在美國國內，馬斯克似乎也希望有這樣的政治游戲，但是自己是發號施令的一方。在2024年最後幾天，馬斯克和川普一起，對美國國會議員大耍威風，要求修改兩黨議員已經達成一致的政府支出法案協議。從表面上看，他是配合川普激烈批評草案中包含太多無關條款，例如議員加薪和對藥房管理機構福利的監管，但是很多人都相信他最憤怒的是沒有說出口，那就是其中和他的利益緊密相關的限制美國對華投資的條款。

民主黨眾議員羅莎‧德勞羅（Rosa DeLauro）說：「考慮到埃隆‧馬斯克在中國關鍵領域的廣泛投資，以及他與中共領導層的個人聯繫，這特別令人擔憂。這讓人對馬斯克反對支出法案初步協議的真實動機產生疑問。」

馬斯克沒有提到這個條款，但他威脅說，不願意撤回意見的議員可能會失去他們的職位。最後，共和黨議員們撤回了意見，修改了法案——限制美國對華投資的條款被刪除了。馬斯克表示滿意。

刪除了這個條款，中國政府無疑也會感到滿意。在這個事情上，習近平不用對馬斯克下達任何指令，他也會「跳」起來做對中共有利的選擇——因為他們的利益已經緊緊捆綁在一起了。

選項黨的對華主張

由此，人們不禁回想，馬斯克這樣高調干預德國大選，習近平會怎樣想？

根據公開訊息，在德國各個黨派中，選項黨的主張無疑最貼近中共的利益。該黨在其綱領文件中明確寫道，要和中國維持良好的經濟和外交關係，建議德國加入中國的「世紀工程」——「一帶一路」，還主張加強與受俄羅斯控制的歐亞經濟聯盟的關係。

總理候選人之一、選項黨的主要領導人魏德爾（Alice Weidel）在被記者問到台灣問題時，她說：「我們認為，就德國而言，那兒和我們完全不相干，捲入其中不符合我們的利益。而且我們明確表示，不干預別國事務。我們認為應該給中國空間，讓他們自行解決與台灣的衝突。」

同樣地，我並不認為，在這個事情上，習近平會直接給馬斯克發號施令。沒有這個必要。捲入共同的利益漩渦之後，其中任何一方不動腦筋也知道該怎樣轉。至少可以肯定的是，讓中共特別不高興的事情，馬斯克是不會去做的。

作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。



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