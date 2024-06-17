長平觀察：「美國企圖刺激我們收復台灣，但我們不會上當」

據《金融時報》引述知情人士透露的訊息報導，習近平在2023 年 4 月與歐盟委員會主席馮德萊恩會晤時表示，美國試圖誘使中共攻打台灣，但他不會上鉤。時事評論作家長平分析，習近平表示不會攻打台灣，台灣人要不要「上當」？

習近平資料照片 圖片來源： Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）「美國企圖刺激我們收復台灣，但我們不會上當。」網上流傳的這句話可能不是習近平的原話，但是據《金融時報》6月15日引述知情人士透露的訊息報導，他在2023 年 4 月與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤時，的確表達了這個意思。

英文報導的用語是美國試圖刺激/誘騙（goad/trick）北京攻打/入侵（attack /invade）台灣，但習近平表示不會上鉤（take the bait）。按照中共官方的宣傳話語，他更有可能說「收復台灣」。但是，把「收復台灣」如此「神聖的統一大業」說成是美國的圈套，在這個語境中，又有明顯的諷刺效果。

對照近年來中國戰機頻繁擾台並屢屢升級的現實，習近平看穿美國陰謀——總有刁邦想害朕——的這個智慧似乎有些讓人驚訝。作為一個長期觀察和思考中國政治的時評作者，我對此倒並不感到意外。

專制理性並不在乎「民族大業」和「領土神聖」

我曾經提出一個問題，假如中共當局只有兩種選擇：第一，實行普選民主，統一台灣；第二，繼續一黨專制，台灣獨立。他們會作出怎樣的選擇呢？

答案是，他們會毫不猶豫地做出第二種選擇。這是因為，專制者並不都是外界想像的那樣瘋狂，他們在做出決定時，因為事關（自己的而非人民的）身家性命，往往比人們猜想的更加謹慎。我稱之為「專制理性」。如果說有什麼可以相信習近平的話，那就是他和中共統治集團的「專制理性」。

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在台灣問題上，這種專制理性，並不真正在乎「民族大業」和「領土神聖」。專制者念茲在茲的事情，從來都是權位的得失。中共沒有攻佔台灣，主要有兩大原因：一，實力不濟，打不下來；二，為了應對國內和國際局勢，中共自身對台政策發生變化。

賴清德宣誓就職之後，解放軍進行了「聯合利劍2024A」軍事演習 圖片來源： JADE GAO/AFP/Getty Images

在第一個原因中，其實力的判斷中主要考慮美國因素。拜登總統多次明確有表示台灣遇襲，美國不會袖手旁觀，幾乎要把美國對台政策的「戰略模糊」（strategic ambiguity）「模糊」成「戰略清晰」（strategic clarity）了，儘管每次都被白宮發言人重新糾正為「戰略模糊」。在這種情況下，中共不會為了他們心目中根本沒有的「民族大業」冒攻打台灣的風險。

早在十多年前，我在訪問台灣出席一些座談會回答問題時，就公開表達過自己的判斷，並且後來多次在文章中予以分析：在胡錦濤任期之內，中共斷然不會攻打台灣；在習近平上台後的十到十五年之內，可能性也非常小。這並不是因為我有什麼內幕消息，而是因為我知道當時中共軍隊如何外強中干，而且腐敗透頂；我還知道，要在以獨生子女家庭為主的中國社會動員戰爭談何容易？

胡錦濤的政治抱負不過是當好管家，順利交班。習近平掌權以後，政局的確發生了很大的變化。他比前任有了更大的政治野心，以反腐為名改造軍隊，大幅增加國防預算，升級軍事裝備。與此同時，放開二胎甚至三胎政策，加強愛國主義教育，準備更多的炮灰。

但是這些方面都不能一蹴而就，甚至不會一帆風順。西方軍事專家曾經判斷說，中國海軍正不斷壯大，或許在十或十五年間，中國更有能力不顧美國的干預而對台灣採取軍事行動。

「不會掉進別人為我們準備的陷阱」

在我看來，理解中共對台政策更重要的一點是，北京有自己的議程，而不是被台灣政黨或政客牽著鼻子走。我曾經說，無論是馬英九如何「低三下四」，或者蔡英文如何「一意孤行」，都不可能成為中共決定攻打台灣的理由。中共是否攻打台灣，何時攻打，決定因素只有一個，那就是它能不能。能攻打的時候，台灣人人都是馬英九，那也無濟於事；反之亦然。

現在我要補充一點——在這一點上，我將幾乎重複習近平的表態——無論美國或者其他國家如何「刺激」或「誘惑」，中共也不會「上當」或者「上鉤」。不會「上當」或者「上鉤」的意思是，不會忘乎所以，不知道自己幾斤幾兩，貿然發動戰爭，從而損害自己的政權利益。直到有一天，他們——在現實政治而不是「民族大義」的意義上——判斷這樣的行動明顯利大於弊。比如中共軍隊已經足夠強大，或者確定知道美國政府會撒手不管。

根據《金融時報》的報導，一些中國學者和退役軍官也認為，華盛頓正試圖通過向台灣提供武器和推行其他措施來刺激中國進行軍事對抗。今年 1 月，中國前駐華盛頓大使崔天凱在亞洲協會發言時說，中國「不會掉進別人為我們準備的陷阱」。

在如此重大的問題上，崔天凱顯然沒有多少自由發揮的空間。報導也稱，習近平對本國官員發出過類似的警告。

那麼中共所謂的「美國陷阱」是指什麼呢？往小裡說，可能是誘使中共陷入戰爭泥沼，中斷了「東升西降」的歷史進程，美國可以穩坐世界老大的交椅；往大裡說，就跟當年搞垮蘇共一樣，美國可能一鼓作氣，摧毀中共政權，再次終結「冷戰」，讓民主潮流浩浩湯湯，奔向人類的光明未來。

除了習近平之外，恐怕沒有人相信當今美國政府會有如此雄才大略。但是，從專制者常有的偏執狂（paranoia，台灣又譯妄想狂）人格來看，中共如此高抬美國也在情理之中。

接下來可能就需要台灣社會各界來共同答題了：第一，習近平表示不會攻打台灣，台灣人要不要「上當」？這一次，（如同馬英九留下的驚世名言）「就兩岸關係而言，必須相信習近平」嗎？第二，如果相信習近平，假如台灣人擁有三年和平，應該怎樣度過？十三年呢？三十年呢？

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作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。

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