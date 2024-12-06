長平觀察：「有的國家一直處於戒煙狀態啊」

韓國總統尹錫悅突然發布戒嚴令，但是僅僅持續了6個小時。時事評論作家長平指出，這場政治「鬧劇」令全世界震驚，在中國更是引發特殊的歷史回響。

資料照片：2019年香港舉行紀念六四的燭光晚會 圖片來源： Kin Cheung/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）「沒有決斷力，拿坦克壓過去啊！」一位IP地址為北京的網友在新浪微博韓國戒嚴的新聞下留言說。另一位接著說：「來自北京的地獄笑話。」

本周二，韓國總統尹錫悅突然發布戒嚴令，僅在150分鐘後便遭到國會否決，6個小時之後就被迫宣佈解嚴。根據韓國憲法，總統有權因緊急情況宣佈戒嚴。但是，如果國會過半數議員要求解除戒嚴時，總統應該收回成命。這場政治「鬧劇」令全世界震驚，在中國更是引發特殊的歷史回響。

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八九六四之後，「首都戒嚴」、「戒嚴部隊」和「共和國衛士」等用語都帶著骯髒的血腥氣息，無論官方還是民間都不會輕易提及，歸入所謂「震耳欲聾的沉默」之中。借助這則出人意料的韓國新聞，這段歷史暫時變得隱約可以言說。當天，「韓國總統發布緊急戒嚴令」登上微博熱搜榜首，而且相關話題佔據熱搜榜前五分之三。

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「拿坦克壓過去啊！」

「拿坦克壓過去啊！」這是1989年6月9日，六四鎮壓之後，鄧小平在「接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時的講話」中的一個句子。由於他吐字含糊，其意思存在爭議。在官方整理後的版本中，意思是「如果用坦克壓過去，就會在全國造成是非不清」，是在表揚解放軍沒有更瘋狂地濫殺無辜。

89年六四事件：舉世聞名的「坦克人」一幕 圖片來源： Jeff Widener/AP/dpa/picture alliance

當時北京和全國各地城市的街道上血跡未乾，無論鄧小平的原意如何，「拿坦克壓過去啊！」都令人不寒而慄。即便按照官方版本，解放軍是否血洗天安門，完全取決於他們的意願。鄧小平表揚的是：你們沒有拿坦克在天安門廣場壓過去，而只是用機關槍在北京的大街上屠殺了大批抗議學生和民眾，「讓大家看看，解放軍究竟是什麼人，……人們就不得不承認，解放軍是人民的子弟兵。」

韓國的民主轉型篳路藍縷，「總統不得善終」成為一個政治詛咒。儘管如此，中國人看到了，在韓國的民主制度之下，總統發布戒嚴令之後，國會議員可以召開緊急會議予以否決，而且總統只好服從。是否「拿坦克壓過去啊」，並不取決於戒嚴士兵的良心，更不需要一位凌駕於所有權職之上的幕後老人的英明決策。在此，「讓大家看看，解放軍究竟是什麼人」成為一個地獄笑話。

跪請全國人大

1989年，抗議學生也曾寄希望於中國憲法中規定的最高權力機關、也是至今還被西方媒體和學界稱為「國會」的全國人大。

當年4月18日上午，數百名學生在人民大會堂前台階靜坐，要求政府接受七項訴求。學生領袖王丹和郭海峰得以進入人民大會堂，向信訪局局長提交請願書，如同泥牛入海。4月20日，北島等150名作家和學者連署聲援學生的請願信，送交全國人大，但未獲接收。4月22日，郭海峰、張智勇和周勇軍等三名學生領袖登上人民大會堂台階，跪請領導人出來接受請願書，再也沒有得到理睬。

在隨後的整個抗議過程中，學生和知識分子都沒有放棄呼籲全國人大行使法定職權。

並非只有學生如此天真。5月21日，中共中央政治局常委胡啟立來到總書記趙紫陽家中，商量敦請出國訪問的全國人大常委委員長萬里提前回國，召開緊急會議，討論北京戒嚴是否合法，並討論對學生運動的定性問題。

六四鎮壓之後，「天安門母親」抗爭組織和良知醫生蔣彥永等個人也多次致信全國人大，要求平反六四、追究屠殺責任。儘管每年春天，全國人大政協都勞民傷財，在人民大會堂隆重開會，甚至假裝熱烈討論，但是六四事件對他們來說，照常是「震耳欲聾的沉默」。

「幾十年如一日」全面戒嚴

韓國總統尹錫悅宣佈戒嚴之後，戒嚴司令部隨即發布通告，宣佈禁止國會、地方議會及政黨活動，管制媒體和出版物，禁止舉行集會和示威遊行，禁止罷工。

「有的國家一直處於戒嚴狀態」 圖片來源： Kyodo/AP/picture alliance

一位中國網民在新浪微博相關訊息下留言：「如果戒煙就這些內容，那有的國家一直處於戒煙狀態啊。「」戒煙」二字並非是這位網友或者我的筆誤，而是中國網民出於政治恐懼，習慣性地用同音字替代來躲避無所不在的言論審查。這也正是「有的國家」長期處於極端戒嚴狀態的一個例證。

恍然大悟的並非只有這位網民。新浪微博上多次出現類似隱晦評論。在X平台等境外社媒上，這類評論更是隨處可見。

因此，專制國家的問題並非只有「國會」是橡皮圖章，而是幾十年如一日的全面戒嚴。疫情三年的封城經歷，更讓普通中國人也能瞭解，執行戒嚴的武器不只是坦克和機關槍，還有「健康碼」等數位科技；執行戒嚴的部隊不只是「人民解放軍」，還有隨處可以調動的「朝陽大媽」和「大白」。



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作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶‧人權博物館總策展人，現居德國。

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