長平觀察：「吃進去有毒，說出來有罪」

食品類液體和化工液體運輸混用貨罐車調查再一次引發中國人對於食品安全的憂慮。時事評論作家長平指出， 「吃進去有毒」的根源在於「說出來有罪」。

長平：「『吃進去有毒，說出來有罪』。這是一種現象描述，反過來則是其根源解析：因為『說出來有罪』，所以才會『吃進去有毒』。」 圖片來源： Reinhold Tscherwitschke/CHROMORANGE/picture alliance

（德國之聲中文網）「當地的幹部認為，挖坑發酵太慢了。為了讓大糞快速成熟，他們讓家家戶戶在開飯前，先用自家的鍋煮一鍋屎。一邊煮，一邊用勺子攪勻，和煮肉的做法是一樣的。還要把柴灰撒進鍋裡，好像加入佐料一樣。煮到後來，廚房裡完全是這種味兒。有些人被熏糊塗了，以為這種東西可以吃，就把它盛進碗裡吃了下去。」

這是作家王小波講過的一個文革時期的故事，刑法學家羅翔引用來討論最近引發巨大反響的罐車污染事件。

一桌香噴噴的年夜飯，或者一次喜滋滋的朋友聚餐，美味佳餚中可能混合著煤制油等化工液體。據新京報記者長期追蹤調查後發現：食品類液體和化工液體運輸混用貨罐車且不清洗，已成為中國運輸行業裡公開的秘密。這一報導引起了巨大反響，不僅令人在回味美食時感到惡心，而且再一次勾起了中國人對食品安全的深刻焦慮。

食用油中的「地溝油」還沒有消化，大米裡的「石蠟」、鴨蛋裡的「蘇丹紅」、火鍋裡的「福爾馬林」、銀耳裡的「硫磺」、奶粉裡的「三聚氰胺」也都還如鯁在喉。此外，還有「皮革奶」、「瘦肉精」、「塑化劑」、「工業明膠」、「甜蜜素」、「神農丹」……五花八門，令人應接不暇。「科技加狠活」，也已經成為形容中國食品安全並不安全的代名詞。

十多年前，三聚氰胺有毒奶粉的披露引發了「洋奶粉「代購狂潮。如今，食用油不僅不方便郵寄，而且貿易環境已經大不如前。當年作為」洋奶粉「的重要中轉站的自由香港也已經成為」遺址「。網上有人提倡家庭「自煉油」。

羅翔在討論這一問題時認為，裝過有毒、有害非食品原料的罐車，其實很難徹底清洗。因此，食用植物油專罐專運應盡快成為強制性標準，而不是目前中國法律中的推薦性標準。

當有人在討論這類污染的毒害到底有多大時，羅翔說，「張三把李四的名貴杯子砸爛，這是故意毀壞財物。但王五是講究人，在李四的杯子裡撒尿，即便洗乾淨，這也是故意毀壞財物「。他認為，問題的關鍵就是對人的不尊重。

「中儲油，為什麼不道歉？」

在我看來，王小波講述的故事很好地回應了人們對毛澤東時代的懷念。每當發生食品安全或者社會治安案件，總會有一些人說，還是毛澤東時代好， 沒有不法商家，沒有貪官污吏，除惡務盡，乾坤朗朗。這種歷史描繪顯然與事實相去甚遠。儘管王小波講述的故事真實性待考，但是可以肯定的是，在毛澤東時代，食用植物油專罐專運不是強制性標準，甚至也不是推薦性標準。

有網民嘲諷說，毛澤東時代的確沒有食品安全問題，那時候連樹皮、觀音土都能吃。有些母親為了應對孩子的極度營養匱乏，會去糞坑裡打撈稀罕的浮油，那也是一種「自煉油」。

其實這些人不必對過去戀戀不忘，除了「自煉油」之外，今天的中國還保留了文革時代的諸多特性。其中之一，自然是最高領袖的「偉光正」謊言。有人已經翻出習近平在2013年的講話，他說： 「我們黨在中國執政，要是連個食品安全都做不好，還長期做不好的話，有人就會提出夠不夠格的問題。「

但是，罐車污染事件曝光之後，這段「最高指示「幾乎只能在境外的社群網站上傳播。這就是和毛時代並無二致的言論審查。

罐車運輸調查提到的涉事企業，就包括中儲糧所屬的中儲糧油脂（天津）有限公司。7月6日，中儲糧集團發文表示，公司高度重視、迅速行動，舉一反三、引以為戒，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。

有一篇文章被很多網民轉發，題目是「中儲油，為什麼不道歉？」 作者古原說，「中儲糧集團的回應，可以說都是官話，正常來說。一家企業出了這樣的問題，第一反應，應該是向所有的消費者道歉，對因為自己的過失導致消費者利益受損而致歉「，」在道歉後，還應該想辦法補償受損的消費者，還要追加有類似問題的產品進行銷毀「。」但這是一家國企，國企領導並不向消費者負責，他們是向上級負責「。

結果是，中儲油沒有道歉，這篇文章被「404「了。

當404變成愛國日 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「吃地溝油的命，操中南海的心「

在文章《「5個記者頂100個市場監管局！」為什麼需要調查記者，這是最好的答案》中，作者 「暴雨「和」黃獅虎」指出，在中國推動食品安全的路上，新聞媒體一直是關鍵的力量。「不過，令人憂心的是，當食品安全問題還遠遠沒能放心，我們可能已經面臨調查記者凋零的現狀了」。

這篇文章很快也被「404」了——當局憂心的顯然不是食品安全和調查記者。

揭露「三聚氰胺奶粉」的調查記者簡光洲曾說：「三鹿事件報導出來後，很多人罵我，說我是民族企業的『滅絕師太』，讓這麼好的民族企業倒閉了。在我們報導當天，我在網上看到大量評論，其中至少有一半是在罵我們。」

這套污名敘事手法也被原封不動地用到了報導罐車污染事件的《新京報》記者韓福濤身上，有人認為他受 「境外勢力」操控，損害國有品牌。所謂「吃地溝油的命，操中南海的心；生日本人的氣，砸中國人的車。」有黨國吹鼓手建議： 「應該把揭露油罐車亂象事件的媒體和前線調查記者韓福濤等相關人員一同列為調查對象。」

同樣屬於言論審查的是，據《21世紀經濟報導》報導，查詢貨車軌跡的平台「發貨幫」最近迎來熱門訪問。發貨幫頁面有貨車軌跡查詢功能，貨主可以付費查詢某一輛貨車的行車軌跡和運單情況，最長追溯期可達半年。從7月10日起，發貨幫就緊急下架了貨車軌跡查詢功能。

隨後，這則報導也被「404」了。

有網民感慨說，中國人的嘴實在無奈，「吃進去有毒，說出來有罪」。這是一種現象描述，反過來則是其根源解析：因為「說出來有罪」，所以才會「吃進去有毒」。

作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。

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