長平觀察：「到底還恨不恨？線上等！」

中國宣佈全面放寬外國普通公民過境免簽政策。時事評論作家長平分析指出，免簽不僅是旅行事務，同時也是政治話語。中國赴日遊客大幅增長，是對中國政府操縱的反日情緒的「打臉」。

對比今年1-10月累計數據，中國赴日遊客增長率達到驚人的214%。 圖片來源： MAXPPP/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）到了2024年的年底，中國愛國網民有些徬徨。當局似乎正在張開雙臂歡迎外國遊客，這與他們高高豎起的旗幟——警惕境外勢力與仇恨西方敵人——多少有些錯位。

中國國家移民管理局12月17日發布公告，宣佈即日起「全面放寬改善過境免簽政策」，將54國過境免簽人員的停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個過境免簽入出境口岸。

這些享受被官方稱為「改善」過境簽證的國家中，當然不只有中國的老朋友俄國，更多是看上去對中國不太友好的日本、美國、德國、加拿大等西方國家。

更傷心的眼淚早已經流過了。在過去一年來，不僅過境免簽，而且中國已陸續對法國、德国、義大利、荷蘭等國普通公民的訪問實施了單方面免簽政策。從11月30日開始，又新增9國試行免簽。同時，將免簽停留期限從15日延長至30日。到12月，享受中國單方面免簽待遇的國家擴大到39個。

免簽不僅是旅行事務，同時也是政治話語。愛國教育強調「國富民強」，難免給自己挖下了「社會達爾文主義」的坑。批評者總是「打臉」說，就普通公民（持普通護照）而言，西方發達國家沒有一個對中國免簽，和中國互相免簽的20多個國家都在不發達之列。

因此，今年2月，當新加坡宣佈和中國互相免簽之後，中國官方媒體和自媒體奔走相告：「我們強大了！」隨後，有人出來潑冷水說，「哎呦喂，新加坡向全球都免簽啦，跟我們強不強大沒關係」。又有人去查了，發現這是錯誤訊息，新加坡也還有30多個國家沒有免簽。不過，愛國網民就這個發現也沒有好意思大聲嚷嚷，因為那些國家都位於他們「國家鄙視鏈」的末端。

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從「不能穿和服」到「偶發事件」

這些閒氣也只好受了。對於愛國網民說，尤為可恨的是，11月宣佈的單方面免簽國家中竟然包含了日本。也就是說，在反福島核廢水排放一年之後，在南京大屠殺87周年紀念日之前，中國政府更加欢迎日本遊客了。

有人諷刺說：「到底還恨不恨？線上等！」

事實上，從2003年起，中國就對日本等國實行單方面免簽，允許15天停留，直到2020年3月，因為新冠疫情暫停。這一次只是恢復疫情之前的政策。

但是，在這四年之間， 官民互動，反日情緒一再高漲。2022年8月，蘇州一女子穿和服在街頭拍照，被警察帶走，理由是「你是中國人，不能穿和服」。2024年初，農夫山泉礦泉水的包裝被指「精日」（「精神日本人」，意思是羨慕日本、嚮往成為日本人），引發大規模的舉報與下架，最後被迫改為「國風」。

尤其令人痛心的是，繼6月10日一名男子在吉林持刀襲擊四名美籍遊客和一名試圖阻止其行兇的中國人之後，6月24日，蘇州發生了一起針對日本學童的襲擊案，一對日本僑民母子遇刺受傷，在日本人學校校車上擔任引導員的中國女性胡友平則被殺身亡。

9月18日，「九一八事變」93周年紀念日，深圳日本人學校附近，一名10歲的日本籍兒童遇刺身亡。

無差別砍殺外國人事件震驚國際社會。輿論普遍認為，行兇者與受害者沒有個人利益衝突，其仇恨來自官方操縱的極端民族主義煽動。但是，中國官方一邊大量刪除訊息，繼續操縱言論，一邊機械地宣稱這只是「偶發事件」，「中國是世界上公認的最安全的國家之一」。

「回來了三番五次又想去，實在太麻煩了！」

中國政府無法否認的是，在風起雲湧的反福島核廢水排放浪潮中，官方一直揮舞著煽動民族情緒的指揮棒。福島核廢水的排放經過國際原子能機構（IAEA）的監測和認可，中國政府當然可以表達異議，但是它並沒有像同樣表達異議的韓國政府那樣，參與監測、評估與對話，而是一味地「強烈譴責」，全面禁止進口原產地為日本的水產品，任由媒體散播恐慌消息，放縱愛國網紅號召抵制日貨，收割流量。

在此期間的民間輿論中，去日本旅遊不僅成為奔赴地獄的探訪，而且也是對祖國的背信棄義。網民警告說：「堅決不去給敵人送錢！」

仍然有一些愛國意志薄弱的網民去日本旅遊，但是他們帶著輻射檢測器。沿途監測下來，輻射指數極低，「每到一個地方都測一次，大失所望」。這些數據帶來了麻煩：原來中國核電廠排放的廢水，其氚含量實際上比福島要高得多。

中國官方理直氣壯地回應說：核事故產生的核污染水與核電站正常運行產生的廢水性質「不能相提並論」。但是網民想不明白：為什麼呢？難道常規運行傷害健康可以，而偶發事件不傷害健康不行？

因此，網路上總是少不了對官方「堅決守護人民健康」宣傳的諷刺。有網民說：「（中國富豪）馬雲劉強東王思聰各路明星都常去日本還有定居的，他們都很蠢」。還有人說：「千萬別去，不然像我一樣，回來了三番五次又想去，實在太麻煩了！」

據報導，韓國政府表示，一年以來，進行了近5萬次相關輻射檢測，結果均顯示為安全範圍。

截至2024年7月，核電站附近海水檢出的氚含量，遠低於日本安全排放標準及世界衞生組織的飲用水標準。然而，北京繼續強硬措辭，中共最高級別的外交官王毅7月與日本外相林芳正會面時，仍然警告日本「不要一意孤行」。

到了9月，中國外交部發布聲明稱，中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成了共識。在共識中，中國政府做了韓國政府一開始就在做的事情：參與監測、評估與對話。

除了新加坡之外，和中國互相免簽的20多個國家都在不發達之列。 圖片來源： https://www.passportindex.org/

中國人赴日旅遊的「成績單」

日本政府觀光局（JNTO，又稱日本國家旅遊局）近日發布的月度資料引起了不少中國網民的關注。資料顯示，2024年10月訪日外國遊客達到創紀錄的331萬人次，比疫情前的2019年同期（250萬人次）增長33%。

今年1~10月，訪日外國遊客數超過3000萬人次，打破其從1964年以來的最高記錄。

在10月赴日的訪客中，韓國以73萬排在首位；中國大陸遊客數以58萬人次位於第二位，對比2023年增長127%。對比1-10月累計數據，中國赴日遊客增長率達到驚人的214%。

有網民指出，值得注意的是，中國遊客增長，是在大陸遊客需要辦理赴日簽證的情況下發生的。而在赴日人數前5位的國家/地區中，只有中國大陸遊客需要辦理簽證。

更值得注意的是，這個赴日旅遊的「成績」是在中國官方指揮的反福島核廢水浪潮中取得的。

「到底還恨不恨？線上等！」



作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。



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