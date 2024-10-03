鐵棒毆打，迫其下跪：越南譴責中國襲擊其漁民的"殘暴行為"

越南外交部譴責中國在南中國海有爭議的海域對越南漁民實施的暴力攻擊，稱其為「殘暴的行為」；中國外交部稱「現場作業專業且克制，沒有發現人員傷亡」。

（德國之聲中文網）越南外交部周四（10月3日）譴責中國，稱中國執法人員在南中國海存在主權爭議的西沙群島附近襲擊了10名越南漁民，損壞了他們的漁具，並扣押了約4噸的漁獲。

10名越南漁民於周日（9月29日）通過無線電報告，他們在帕拉塞爾群島（Paracel Islands, 中國稱西沙群島, 越南稱黃沙群島）附近遭遇鐵棒毆打，並被搶走價值數千美元的漁獲和設備。越南漁民被毆打後被迫下跪，並被覆蓋上塑料布。

據越南官方媒體報導，其中三名漁民四肢骨折，其餘遭受了其他身體傷害。部分漁民在周一返回廣義省後被人用擔架抬到醫院治療。

越南外交部周四指責中國執法人員實施了這次海上襲擊，稱其"嚴重侵犯了越南主權"，違反了國際法以及兩國領導人達成的改善領土爭端管理的協議。

此前，越南外交部已向中國駐河內大使館提出強烈抗議，譴責中國在南中國海有爭議的海域對越南漁民實施的暴力攻擊，稱其為"殘暴的行為"；並要求中國尊重越南主權，調查此事件並停止進一步此類行動。越南外交部發言人范秋姮說："中國執法部隊在越南黃沙群島作業時，對越南漁民和漁船的粗暴對待，越南極為關切、憤慨和堅決抗議。"

中國外交部周二說，越南船隻未經北京政府許可在西沙群島水域非法捕魚，中國當局已採取措施予以制止。"現場作業專業且克制，沒有發現人員傷亡"。

中國國家主席習近平8月19日會晤來訪的越南共產黨新任總書記蘇林 圖片來源： kyodo/dpa/picture alliance

南中國海的主權爭議

帕拉塞爾群島位於資源豐富的南中國海水域，中國、越南、菲律賓、台灣、馬來西亞和汶萊均聲稱擁有該群島主權。

中國越來越強勢地主張擁有幾乎整個南中國海的主權。每年大約有5兆美元的全球貿易通過該海域，這裡還被認為蘊藏著巨大的海底油氣資源。

美國在有爭議的水域沒有任何主權要求，但它已派出海軍艦艇和空軍戰鬥機在該水道巡邏，以促進航行和飛行自由。中國警告美國不要干涉這一被其視為純粹亞洲內部事務的爭端。

自1974年以來，西沙群島一直由中國實際控制，當時北京通過一場短暫但激烈的海戰從越南手中奪取了該群島。

去年，衛星照片顯示，中國似乎正在西沙群島的中建島上修建一條飛機跑道，這條跑道足以容納螺旋槳飛機和無人機，但不能滿足戰鬥機或轟炸機的使用。

中國多年來在該島上還擁有一個小港口和建築物，另有一個直升機停機坪和雷達陣列。此外，中國在西沙群島最大的永興島上還擁有一座大型軍民兩用機場，起降轟炸機、運輸機以及民航客機。

中國拒絕提供其島嶼建設工作的詳細訊息，僅表示該項目旨在促進全球航行安全。

中國否認包括美國在內的多個國家稱其在該水道進行軍事化建設的指控。

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（美聯社、法新社、路透社）

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