銷售不佳之際 保時捷中國業務「換帥」

在銷售業績不佳和潛在關稅爭端的背景之下，德國汽車製造商保時捷本周六宣佈更換其中國區首席執行官。

（德國之聲中文網）來自斯圖加特的跑車製造商保時捷將更換中國區負責人。該公司本周六（7月20日）宣佈，現任德國股份有限公司執行董事會主席波利希（Alexander Pollich）預計將於9月接任保時捷中國新任首席執行官。負責銷售和市場的馮佩德（Detlev von Platen）表示，中國市場目前面臨尤為嚴峻的挑戰，57歲的波利希是一位經驗豐富的銷售專家。他將接替現任中國首席執行官柯時邁（Michael Kirsch），後者將調任公司內部的另一重要職位，對於具體細節，保時捷並未透露具體細節。

保時捷目前在中國感受到明顯的需求下滑。保時捷全球CEO奧博穆（Oliver Blume）表示，形勢依舊「極具挑戰」。最近該公司在中國的銷量下滑了三分之一。儘管如此，中國依然是保時捷最重要的市場之一，銷售額佔總銷量的約20%。

在此背景下，這家豪華汽車製造商最近在中國市場降價促銷，相關消息一度沖上微博熱搜。根據中國新聞網報導，目前保時捷旗下入門SUV車型Macan起售價已降至45萬元人民幣左右，原價大約在60萬人民幣左右，而純電動車型Taycan開啟了最高7折的降價促銷。

關稅之爭也給德國汽車商蒙上了陰影。如若中國對歐盟加徵關稅採取報復性措施，大眾，賓士等德國汽車製造商的利潤恐怕也會受到影響。在大眾集團中，最有可能受到報復性關稅影響的是來自斯圖加特的跑車製造商保時捷，因為它本身並不在中國生產。Stifel分析師丹尼爾‧施瓦茨（Daniel Schwarz）認為，如果中國對歐洲產的大排量燃油車祭出報復性關稅，那麼大約70%在中國售出的保時捷汽車可能會受到影響，其營業利潤或將下降10%，高於大眾集團整體5%的利潤下降率。

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（路透社，德新社等）

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