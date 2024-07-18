金融國企向員工倒追薪：波及香港

中國金融國企向員工追討已發薪資的現象，已蔓延到香港。多家媒體報導，中國一些大型國有金融企業要求香港員工退還部分薪水或獎金。有觀察者憂心這將一步削弱香港的金融中心地位。

（德國之聲中文網）中國媒體財新網周三（7月17日）引述消息人士報導，有中資金融機構旗下的香港員工被要求退還部分已發獎金，金額最高達上千萬港元。

知情人士稱，在中國光大集團於2022-2024年接受中央巡視組進駐檢查期間，旗下海外金融業務旗艦光大控股有香港員工被要求退還部分已發放的項目獎金，包括超標的餐費、飯店住宿費用亦被要求退回；另有一些員工的遞延獎金則直接叫停。

有關人士透露，這些被要求退還的獎金和被要求放棄的遞延獎金數額，依據項目大小，在幾千元至上千萬元不等。

據彭博社此前報導，包括中國光大及中國華融等大型國營金融機構，於過去數月要求香港現任、甚至前員工退還部份獎金。報導引述消息人士稱，在中央巡視組巡視光大集團在香港業務後，要求駐港的部份高層退還最高10%的獎金，約有30%員工受波及。部份高管被追回金額達1千萬港元。

一位金融行業分析師對財新稱，撤銷並追討已發獎金屬於違反契約的行為，這種做法一經擴散，恐怕會影響香港國際金融中心形象。

《港區國安法》如何影響香港金融中心地位 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

國企、公務員也持續降薪

香港《南華早報》的報導稱，目前尚不清楚有多少金融實體將受到上述要求的影響。這一發展標誌著國有金融集團緊縮政策的升級，迄今為止，這些金融巨頭主要限制了內地員工的薪酬。

中國經濟增長持續低迷，政府財政也日益吃緊。作為公認的高薪行業，金融業首當其沖成為被「開刀」的對象。一些多年被人豔羨的金融企業員工也難逃減薪的命運。

路透社今年4月報導，被稱為「國家隊」的中金公司去年4月削減多達 40% 獎金之後，再出台減薪政策大幅削減基本薪水，以節縮成本，基本薪水降薪幅度高達25%。

有網路媒體報導，今年4月以來推出的「限薪令」，規定基金和券商、年薪超過290萬人民幣上限的，要退還2019年後的超額薪水和獎金。去年至今共有11家上市銀行的員工被「反向討薪」，超過4000人受影響。

收到減薪衝擊的不僅限於金融行業，也不僅限於公司高管。近兩年來大量國有企業和政府機關的普通員工也已受到了收入減少、甚至被裁員的壓力。

自2022年以來，中國各地政府機構以及公共服務事業單位公務員減薪的消息不斷傳出。上海、廣東、江蘇、浙江等沿海經濟發達省市的公務員也已被減薪。

（綜合報導）

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