金磚國家貨幣：川普的关税威脅合理嗎？

美國候任總統川普警告金磚國家稱，如果金磚國家創建一種新貨幣取代美元，將對這些國家的進口商品徵收100%的關稅。為什麼增長最快的經濟體要挑戰世界儲備貨幣美元呢？

（德國之聲中文網）

金磚集團為什麼想挑戰美元？

以創始成員國巴西、俄羅斯、印度、中國和南非命名的金磚集團（BRICS）是21世紀增長最快的經濟體之一。這些國家渴望減少對美元的依賴。美元是世界儲備貨幣，全球近80%的貿易都以美元結算。

大多數經濟學家認為，以美元為主導的金融體系為美國帶來了重大經濟優勢，包括較低的借貸成本、承受較大財政赤字的能力和匯率穩定等。

美元是石油和黃金等大宗商品定價的主要貨幣，美元的穩定性意味著資金在不確定時期往往會湧向美元。

華盛頓還從所謂的美元化中獲得了巨大的地緣政治影響力，包括可以對其他國家實施制裁，限制其貿易和資本准入。

金磚集團的成員國現已擴大到埃及、衣索比亞、伊朗和阿联酋。该集團指責華盛頓將美元"武器化"，利用美元讓競爭對手必須在以美國利益來定義的框架內運作。

在美國和歐盟因俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭而對其實施制裁後，出於對其他金磚國家在與西方鬧翻後也可能會成為制裁目標的擔心，有關創建新聯合貨幣的討論得到更多關注。

金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

金磚國家的貨幣計劃如何發展起來的？

創造金磚國家貨幣的提議最早是在2008/9年的金融危機後不久提出的，當時美國房地產繁榮和監管不力幾乎導致整個全球銀行體系崩潰。

在去年南非舉行的金磚國家峰會上，金磚集團同意研究創建共同貨幣的可能性，以最大限度地降低與美元相關的風險。但金磚國家領導人也指出，這可能需要很多年才能實現。

在今年10月的喀山金磚國家峰會上，俄羅斯總統普丁更進一步，提議建立一個基於區塊鏈的國際支付系統，旨在規避西方制裁。

儘管人們對普丁的計劃並沒表示出很大熱情，但金磚國家領導人同意促進更多以當地貨幣進行的貿易，減少對美元的依賴。

普丁和巴西總統盧拉是新貨幣的最強烈支持者。儘管中國尚未明確表達觀點，但北京支持減少對美元依賴的舉措。與此同時，印度對此的想法更加謹慎。

2018年7月16日，美國總統川普和俄羅斯總統普丁在芬蘭首都赫爾辛基會晤 圖片來源： Newscom World/IMAGO

共同貨幣的可行性如何？

對於金磚國家來說，建立一種新的聯合貨幣將是一項艱巨的任務，由於目前九個成員國的政治和經濟體系不同，這一任務將充滿複雜性。金磚國家處於不同的經濟發展階段，增長率也大不相同。

例如，中國是一個威權國家，但其國內生產總值 (GDP) 卻佔金磚國家總產值的70% 左右，達到 17.8兆美元（17兆欧元）。中國有貿易順差，持有大量美元以支持其作為主要出口國的競爭力。另一方面，印度是世界上最大的民主國家，存在貿易逆差，經濟規模為3.7兆美元。

中國在金磚國家的主導地位將造成巨大的不平衡，令新德裡很难去接受一個不利於其國家利益的新貨幣框架。其他金磚國家成員國之間的差異也可能引發對共同貨幣的抵制。

金磚國家成員國也不太可能最終走向一種像美元或歐元那樣的完全交易的貨幣。從1959年首次提出歐元概唸到2002年歐元在12個歐盟國家（後來為20個歐盟國家）成為法定貨幣用了40多年的時間。

最有可能的選擇是創建一種純粹用於貿易的聯合貨幣，其價值基於一籃子貨幣以及/或者黃金或石油等大宗商品。

金磚國家貨幣的運作方式可能與國際貨幣基金組織 (IMF) 的特別提款權 (SDR) 類似。SDR是一種國際金融資產，以美元、歐元、人民幣、日元和英鎊的每日匯率計價。一些支持者認為，金磚國家的任何替代方案都可能是數字貨幣。

川普的100%關稅威脅是否為時過早？

川普上周六（11月30日）在其社交網路"真相社交"（Truth Social） 上撰文稱，當他明年1 月返回白宮時，他將"要求金磚國家承諾既不創建新的金磚國家貨幣，也不支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則它們將面臨100%的關稅"。

然而，這位當選總統可能有些操之過急，因為儘管金磚國家領導人發表了許多言論，但貨幣提案幾乎沒有取得進展。

事實上，12月2日，南非政府堅稱沒有創建金磚國家貨幣的計劃，並指責"最近的誤報"散佈了虛假言論。南非國際關係與合作部 (DIRCO) 發言人克裡斯平·菲裡 (Chrispin Phiri) 在X（前 推特）上發表聲明表示，到目前為止，討論的重點是使用國家貨幣促進集團內部的貿易。

川普的威胁现在可能會使美國與這些世界增長最快的經濟體的關係緊張，而這些經濟體是美國的一些主要貿易夥伴。這也可能引發報復措施的威脅。

除了川普目前要对包括中國在內的美國競爭對手徵收額外關稅的威脅之外，川普政府的任何舉動都可能進一步加劇全球和國內通膨，從而有可能減緩經濟增長。

優先考慮美元的決定也標誌著川普與其第一任期在政策上的轉變，當時他傾向於貶值美元以促進美國出口。川普的威胁导致美元本周一（12月2日）走強，黃金、人民幣、盧比和南非蘭特也隨之貶值。

俄羅斯政府發言人德米特裡‧佩斯科夫（Dmitry Peskov） 表示，反對美元作為儲備貨幣的趨勢正在加速，他說，越來越多的國家在國際貿易和對外經濟活動中轉向使用本國貨幣。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。