金正恩誓言要和美國打核子大戰

北韓領導人在國慶日活動上宣佈要大幅提升核軍備，從而準備好和美國打核子大戰。金正恩稱，此舉旨在應對美韓方面的威脅。分析人士指出，北韓的導彈已經能夠打擊日本、韓國的目標，但是尚不足以打擊美國本土。

（德國之聲中文網）北韓中央通訊社9月10日報導稱，該國領導人金正恩前一天表示要「指數級」擴大其核武庫，從而做好和美國及其盟國的核子大戰準備。

金正恩是在北韓國慶日的活動上做出這一表述的。他說，北韓必須準備好「核軍力」，並且隨時準備好妥善動用，從而保衛國家的安全。這位現年40歲的領導人稱，為了應對美國及其「跟班」的威脅，強大的軍力是不可或缺的；而北韓提升核力量的主要原因就是美韓新防禦策略正在將美國核武器與韓國常規武器結合起來。

北韓近年來明顯加快了導彈研發進度。圖為今年5月17日北韓試射一枚戰術彈道導彈 圖片來源： KCNA/EPA

可能再進行武器試驗

金正恩以往也發出過類似的威脅。不過分析人士認為，此番表態意味著北韓有可能在11月美國大選前進行挑釁性的武器試驗。北韓從2022年起就大幅加快了武器研發計劃，導彈試射次數不斷增多。一些專家指出，平壤目前已經掌握了能夠打擊韓國和日本關鍵目標的中短程導彈技術，但還需要克服一些技術障礙才能生產能夠打擊美國本土的洲際導彈。

9月10日，韓國與聯合國軍司令部各成員國代表舉行防務會議，商討應對北韓的軍事威脅。德國也在8月加入了由駐韓美軍領導的聯合國軍司令部。平壤方面則對德國的舉動表示惱火。在北韓眼中，承諾在半島開戰時保衛韓國的聯合國軍司令部就是一個「非法戰爭組織」。

（路透社、美聯社）

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