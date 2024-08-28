金正恩監督新型多管火箭發射器試驗

正當美韓正在進行年度聯合軍事演習之際，北韓宣稱試驗了一種帶有新「制導系統」的240毫米多管火箭發射器。

（德國之聲中文網）據北韓官媒朝中社周三（8月28日）報導，北韓試射了帶有新「制導系統」的 240 毫米多管火箭發射器。

朝中社報導說，該系統在檢查測試中「證明了其在機動性和打擊集中度方面的優越性」。

報導稱，北韓領導人金正恩監督了此次試射，他還「提出了一項重要政策，以生產新型火炮並裝備給部隊」。

平壤本周早些時候還測試了「自殺式無人機」，金正恩敦促研究人員開發用於無人駕駛車輛的人工智慧技術。

朝中社發布的照片顯示240毫米火箭炮武器系統在一個未公開的地點進行了試射 圖片來源： KCNA VIA KNS/AFP

今年2月，北韓宣佈將為其軍隊裝備一種「新型」240毫米多管火箭發射器，該火箭炮能夠打擊首爾及周邊地區。

今年5月，北韓表示，這款升級後的火箭發射器將於2024年至2026年間「作為更新換代裝備部署到北韓人民軍的部隊中。」

朝鮮半島局勢緊張

過去一年裡，北韓與俄羅斯加強了軍事聯繫，美韓官員指責平壤幫助俄羅斯進行烏克蘭戰爭。

韓國國防部長申源湜對路透社表示，從去年到今年8月4日，平壤向俄羅斯提供了大約12000个貨櫃的炮彈和短程導彈。

俄羅斯和北韓均否認了有關軍火交易的指控。

目前，首爾和平壤之間的關係處於低谷，北韓將韓國稱為其「主要敵人」。

北韓威脅要對韓國的任何輕微挑釁進行戰爭和報復。

美韓目前正在進行年度聯合軍事演習，該演習將持續到周四。

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（法新社，路透社）

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