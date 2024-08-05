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金正恩出席新型戰術彈道導彈發射架的交接儀式

2024年8月5日

北韓領導人金正恩監督運送250個新型導彈發射架至邊境前線，並表示今後將進一步加強前線的導彈力量。

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北韓 |新型戰術彈道導彈武器系統移交儀式——北韓新型戰術彈道導彈武器系統 北韓領導人金正恩在向前線部隊移交新型戰術彈道導彈武器系統的儀式上發表講話2024 年 8 月 4 日的平壤，這張照片由北韓官方朝中社提供。
北韓 | 北韓最高領導人金正恩在新型彈道導彈發射架交接儀式上發表講話圖片來源： Yonhap/picture alliance

(德國之聲中文網) 據北韓朝中社（KCNA）本周一（8月5日）報導，北韓最高領導人金正恩4日晚（當地時間）出席了在平壤舉行的新型戰術彈道導彈發射架交接儀式，將總共250個新型發射架交付至北韓人民軍的南部邊境部隊。

韓國聯合參謀本部發言人李成俊（音譯）認為，這些導彈會用來攻擊或威脅韓國，並指出部署在邊境附近意味著射程不會很長。

據朝中社表示，這些發射器是一種現代化的戰術攻擊武器，由金正恩親自設計，並在上個月為測試其性能試射過導彈。

值得關注的是，金正恩的女兒金主愛也出席了這次活動，這是她近三個月來的首次公開露面。一名韓國議員上個月表示，金主愛正接受成為下一任領導人的相關培訓。

北韓 | 2024 年 8 月 4 日，平壤舉行了向前線部隊移交新型戰術彈道導彈武器系統的儀式，北韓領導人金正恩攜愛女金主愛出席了交接儀式。 這張照片由北韓官方通訊社朝中社。
北韓 |新型戰術彈道導彈武器系統交接儀式圖片來源： Yonhap/picture alliance

在交接儀式講話中，金正恩譴責美國所倡導的同盟關係其實是基於核武器的軍事聯盟，所以北韓不得不進一步加強軍事實力，做好與美國長期對抗的準備。

韓國東國大學北韓研究榮譽教授高有煥（音譯）表示，韓美將在8月份舉行軍演，北韓此番言論可能是針對聯合軍演的。

韓國和美國於每年8月舉行聯合軍事演習，稱為"乙支自由衛士"。北韓一直譴責韓美聯合軍演是入侵北韓的預演。

韓國峨山政策研究院的首席研究員車斗賢（音譯）則表示，北韓日益激烈的言辭可能是針對美國大選，為談判做潛在準備，尤其是在前美國總統川普获勝的情況下。

（路透社等）

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