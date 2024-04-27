重重壓力之下 中國放寬跨境數據傳輸限制

重重壓力之下 中國放寬跨境數據傳輸限制2024年4月27日
（德國之聲中文網）上周二(4月16日)，德國交通部長維辛（ Volker Wissing）在北京簽署了德中在自動駕駛領域開展合作的意向書。簡短新聞稿的字裡行間很難看出這份意向書的意義所在。但專家們普遍認為，中國方面在數據傳輸方面已經出現了根本性的立場轉變。在數位時代，數據被視為是戰略性寶藏。過去幾周以來，中國的共產黨當局已經不再嚴厲阻止在華外國企業向境外輸送數據。這一最新發展有可能會讓德國汽車企業從中獲益。但也有人警告說，在同中國打交道時切忌掉以輕心，畢竟數據傳輸也暗藏著安全風險。
對外開放，還是國家安全至上？
迄今為止，北京當局一直堅持，在自動駕駛領域，外國企業在中國境內蒐集到的數據也必須存儲在中國境內。2022年，中國以保護國家安全為由，進一步收緊了向境外傳輸數據的相關規定。此舉招致在華外企以及歐盟駐華商會的強烈不滿和批評。對於面向全球市場的德國企業來說，數據自由傳輸的重要性顯然不言而喻。
但去年9月開始，中國的相關規定開始出現鬆動跡象。今年2月，經濟中心上海開始准許自貿區外國企業向境外快速傳輸數據。3月22日，中國網管機構出台了跨境數據傳輸的新規定。按照相關規定，國際貿易中蒐集到的數據，如不涉及個人訊息或其他「重要訊息」，則不再需要申報。
德國經濟亞太委員會主席施塔克（ Fridolin Strack）表示：「這一最新進展並不是對機器數據傳輸的整體解禁，而是對相關規定的細化處理。此前的定義相當模糊，而新規定中，對於哪些數據屬於安全及其他政府認定的『重要數據』給出了明確的定義。」亞太委員會認為這是一個巨大的進步，因為對企業來說，透明度增加了，他們也就可以清楚哪些數據需要送交「數據安全檢查」了。施塔克說：「在沒有把握的情況下，我們的企業更傾向於擴大『重要數據』的范疇，以免觸犯法律。」
在墨卡托中國研究中心數據專家阿爾塞撒蒂（Rebecca Arcesati ）看來，中方改變立場的原因很簡單，那就是中國經濟的下行趨勢。「我認為，對於中國有關當局來說，無論他們的安全意識有多強，但他們也已意識到，原有的這些規定已經沒法長期維持下去了。因為中國需要來自境外的投資。」去年，外國對中國的投資出現了過去十多年來的首次下滑。
與此同時，中國的汽車企業也希望能夠進軍歐洲市場。來自德國政府圈的消息稱：「中國政府現在漸漸意識到，如果歐洲車商不能從中國向境外傳輸數據，那麼，不斷向中國境內傳輸數據的中國造汽車也將很難進入德國市場。」
有鑑於此，中德簽署自動駕駛技術合作意向書的時機選擇絕非偶然。無論是交通部長維辛，還是德國總理肖爾茨，訪華期間都提出了「公平競爭」的要求。德國方面相信，在同中方的談判中，德國手中掌握著相應的政治籌碼。來自柏林政府圈的消息稱：「中國會進行多大程度的開放，我們拭目以待。」
不過，墨卡托中國研究中心的數據專家阿爾塞撒蒂認為，可否向境外傳輸數據，並不是問題的全部：「我從工業界瞭解到，在華外企希望在獲取中國本土數據方面，能夠享受和中國企業一樣的待遇。」她表示，如果在大數據方面能夠享受同等待遇，那麼，在華外企的種種競爭劣勢至少可以得到部分補償。
數據傳輸 是機遇，還是風險？
尤其對汽車企業來說，放寬數據傳輸的限制聽起來是一個好消息。賓士、寶馬、大眾等德國汽車廠家的自動駕駛研發，不僅在中國進行，也在美歐等國進行。阿爾塞撒蒂表示：「德國這邊的工程師們肯定需要傳輸大量的數據。」
但問題卻在於：加強數據傳輸卻同本土化發展的大趨勢背道而馳。地緣政治緊張化以及貿易保護主義勢頭影響之下，很多美歐企業都在逐步同中國業務脫鉤。歐美企業希望減少對中國的依賴，以便在中國武力攻台引發制裁時，自家企業不至於蒙受過大損失。但畢竟中國擁有巨大的市場，同中國脫鉤談何容易。
周三，德國憲法保衛局再度對德國企業發出嚴正警告，告訴這些企業中國的真正目的是要佔據霸主地位。而新近曝光的間諜案件更令人心生疑慮，跨境數據傳輸會不會帶來新的安全隱患。德國一家大型上市公司的老總對路透社表示，企業方面當然也會採取一些防範措施。但正如綠黨議會黨團代表團副主席德魯戈（Katharina Dröge）所說的那樣，各方不應抱持幼稚心態：「敏感訊息絕不可以分享和傳輸。」
事實上，蒐集數據本身，在中國就可能會是一個問題。阿爾塞撒蒂表示：「設想一個可能的場景，中國有關部門為了實施監控的需要，要求獲取車輛的會話記錄，那麼，寶馬或其他德國車企就必須提供這些數據。」在工業界，各方目前都持審慎態度。一名來自機械製造行業的消息人士表示：「解讀中國網信辦3月22日新規定的意義，目前還為時過早。我們需要觀察一下這些新規在現實中的應用情況。」
墨卡托中國研究中心專家阿爾塞撒蒂還有其他的顧慮。她表示，德國企業、德國政府以及歐盟都在嘗試提高中國市場的透明度，讓外企不再遭受歧視。但這類努力能否成功，各方並不樂觀。她在談及中國人工智慧领域明顯的領先優勢時表示：「對中國政府而言，數據越來越被視作政治武器。」 中國對本土創新提供慷慨資助，目的就是有朝一日讓中國企業取代外國企業。
（路透社）
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