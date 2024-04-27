重重壓力之下 中國放寬跨境數據傳輸限制

不久前，中國網信辦CAC發布新規，國際貿易、學術合作、跨境製造和營銷等不包含個人訊息或重要數據的活動免除數據出境安全評估。對在華德國汽車企業來說，這一最新發展可能是一個利好消息。

（德國之聲中文網）上周二(4月16日)，德國交通部長維辛（ Volker Wissing）在北京簽署了德中在自動駕駛領域開展合作的意向書。簡短新聞稿的字裡行間很難看出這份意向書的意義所在。但專家們普遍認為，中國方面在數據傳輸方面已經出現了根本性的立場轉變。在數位時代，數據被視為是戰略性寶藏。過去幾周以來，中國的共產黨當局已經不再嚴厲阻止在華外國企業向境外輸送數據。這一最新發展有可能會讓德國汽車企業從中獲益。但也有人警告說，在同中國打交道時切忌掉以輕心，畢竟數據傳輸也暗藏著安全風險。

上周二，德國交通部長維辛在北京簽署了德中自動駕駛合作意向書。 圖片來源： Odd Andersen/AFP/Getty Images

對外開放，還是國家安全至上？

迄今為止，北京當局一直堅持，在自動駕駛領域，外國企業在中國境內蒐集到的數據也必須存儲在中國境內。2022年，中國以保護國家安全為由，進一步收緊了向境外傳輸數據的相關規定。此舉招致在華外企以及歐盟駐華商會的強烈不滿和批評。對於面向全球市場的德國企業來說，數據自由傳輸的重要性顯然不言而喻。

但去年9月開始，中國的相關規定開始出現鬆動跡象。今年2月，經濟中心上海開始准許自貿區外國企業向境外快速傳輸數據。3月22日，中國網管機構出台了跨境數據傳輸的新規定。按照相關規定，國際貿易中蒐集到的數據，如不涉及個人訊息或其他「重要訊息」，則不再需要申報。

德國經濟亞太委員會主席施塔克（ Fridolin Strack）表示：「這一最新進展並不是對機器數據傳輸的整體解禁，而是對相關規定的細化處理。此前的定義相當模糊，而新規定中，對於哪些數據屬於安全及其他政府認定的『重要數據』給出了明確的定義。」亞太委員會認為這是一個巨大的進步，因為對企業來說，透明度增加了，他們也就可以清楚哪些數據需要送交「數據安全檢查」了。施塔克說：「在沒有把握的情況下，我們的企業更傾向於擴大『重要數據』的范疇，以免觸犯法律。」

在墨卡托中國研究中心數據專家阿爾塞撒蒂（Rebecca Arcesati ）看來，中方改變立場的原因很簡單，那就是中國經濟的下行趨勢。「我認為，對於中國有關當局來說，無論他們的安全意識有多強，但他們也已意識到，原有的這些規定已經沒法長期維持下去了。因為中國需要來自境外的投資。」去年，外國對中國的投資出現了過去十多年來的首次下滑。

與此同時，中國的汽車企業也希望能夠進軍歐洲市場。來自德國政府圈的消息稱：「中國政府現在漸漸意識到，如果歐洲車商不能從中國向境外傳輸數據，那麼，不斷向中國境內傳輸數據的中國造汽車也將很難進入德國市場。」

放寬跨境數據傳輸的管制，對在華德企無疑是個好消息。圖為上海的大眾工廠。 圖片來源： picture-alliance/dpa/XinHua/Ding Ting

有鑑於此，中德簽署自動駕駛技術合作意向書的時機選擇絕非偶然。無論是交通部長維辛，還是德國總理肖爾茨，訪華期間都提出了「公平競爭」的要求。德國方面相信，在同中方的談判中，德國手中掌握著相應的政治籌碼。來自柏林政府圈的消息稱：「中國會進行多大程度的開放，我們拭目以待。」

不過，墨卡托中國研究中心的數據專家阿爾塞撒蒂認為，可否向境外傳輸數據，並不是問題的全部：「我從工業界瞭解到，在華外企希望在獲取中國本土數據方面，能夠享受和中國企業一樣的待遇。」她表示，如果在大數據方面能夠享受同等待遇，那麼，在華外企的種種競爭劣勢至少可以得到部分補償。

數據傳輸 是機遇，還是風險？

尤其對汽車企業來說，放寬數據傳輸的限制聽起來是一個好消息。賓士、寶馬、大眾等德國汽車廠家的自動駕駛研發，不僅在中國進行，也在美歐等國進行。阿爾塞撒蒂表示：「德國這邊的工程師們肯定需要傳輸大量的數據。」

但問題卻在於：加強數據傳輸卻同本土化發展的大趨勢背道而馳。地緣政治緊張化以及貿易保護主義勢頭影響之下，很多美歐企業都在逐步同中國業務脫鉤。歐美企業希望減少對中國的依賴，以便在中國武力攻台引發制裁時，自家企業不至於蒙受過大損失。但畢竟中國擁有巨大的市場，同中國脫鉤談何容易。

周三，德國憲法保衛局再度對德國企業發出嚴正警告，告訴這些企業中國的真正目的是要佔據霸主地位。而新近曝光的間諜案件更令人心生疑慮，跨境數據傳輸會不會帶來新的安全隱患。德國一家大型上市公司的老總對路透社表示，企業方面當然也會採取一些防範措施。但正如綠黨議會黨團代表團副主席德魯戈（Katharina Dröge）所說的那樣，各方不應抱持幼稚心態：「敏感訊息絕不可以分享和傳輸。」

事實上，蒐集數據本身，在中國就可能會是一個問題。阿爾塞撒蒂表示：「設想一個可能的場景，中國有關部門為了實施監控的需要，要求獲取車輛的會話記錄，那麼，寶馬或其他德國車企就必須提供這些數據。」在工業界，各方目前都持審慎態度。一名來自機械製造行業的消息人士表示：「解讀中國網信辦3月22日新規定的意義，目前還為時過早。我們需要觀察一下這些新規在現實中的應用情況。」

墨卡托中國研究中心專家阿爾塞撒蒂還有其他的顧慮。她表示，德國企業、德國政府以及歐盟都在嘗試提高中國市場的透明度，讓外企不再遭受歧視。但這類努力能否成功，各方並不樂觀。她在談及中國人工智慧领域明顯的領先優勢時表示：「對中國政府而言，數據越來越被視作政治武器。」 中國對本土創新提供慷慨資助，目的就是有朝一日讓中國企業取代外國企業。

（路透社）

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