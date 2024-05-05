重振香港旅遊業 如何吸引內地遊客成挑戰

中國五一「黃金周」期間，位於香港邊境的羅湖關口入境大廳過去經常擠滿遊客，但隨著今年為期五天的旅遊盛宴在周三開幕，这裡排隊的人潮並不如以往。

（德國之聲中文網）中國大陸遊客歷來是香港零售和服務業的命脈，從嬰兒配方奶粉等基本商品到奢侈手提包和高檔餐廳，內地遊客的大手筆消費幫助塑造了這座城市的經濟。

然而，觀察人士表示，經歷了三年的新冠隔離以及此前一年的爭取民主的抗議活動，再加上快速發展的大陸城市日益增加的吸引力，對許多中國遊客來說，香港已失去了昔日的光彩，距離恢復其旅遊首選地位還很遙遠。

5月1日是香港旅遊業和零售業「黃金周」旺季開幕的日子，當地政府原本希望當日會有100萬人過境，但周三羅湖的人流不如預期。

54歲的梁姓技術員表示：「香港物價比以前貴許多。」 他打算帶著孩子們去當地的主題公園遊玩。 「在性價比方面，香港不太有競爭力。」

儘管梁先生說他會停留三天，但許多從羅湖管制站入境的遊客表示，他們只打算作更經濟實惠的一日遊。

2023年的五一假期，香港迎來了疫後回歸的遊客。 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS

「香港看起來就像上海一樣」

香港旅遊業曾一度佔據GDP約五個百分點。為彌補近年來新冠疫情和政治動蕩帶來的經濟損失，香港迫切希望重振旅遊業。 但業內人士表示，香港仍在努力追趕，因為在中國經濟不景氣之際，遊客的消費減少，內地居民更傾向於到臨近的中國城市渡假。

香港旅遊界立法會議員姚柏良表示：「疫情後，人們的旅行方式和興趣都發生改變，但在發掘和包裝獨具特色的本地景點方面，我們還落在後頭。」

擺脫了近三年的旅遊荒後，香港在2023年迎來了3400萬遊客，這得益於中國在疫後重新開放邊境的決定。 但這個數字仍遠遠不及2018年新冠疫情前和民主抗議活動前的高峰時期。當時香港接待了超過6500萬遊客，遊客的總消費額約為350億美元。

更糟糕的是，官方數據顯示，來自中國大陸的一日遊客在香港的消費下降了73.5%，而中國大陸遊客是訪港遊客中最大的群體。

來自上海的IT業人士徐登凱（音）周三首次造訪香港，但他不打算在香港多待一天。他對法新社表示：「香港並不特別吸引我，看起來就像上海一樣。」

姜女士與丈夫和剛學步的孩子剛結束香港五日遊。她表示他們沒有在購物上花任何錢。她笑著說：「我可能會把錢省下來去日本購物。」 姜女士補充說，香港的物價是他們家鄉重慶的兩三倍。

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「花同樣的錢享受更多的樂趣」

香港旅遊業議會前主席黃進達表示，香港「還有很多工作要做"，以尋找獨特的產品吸引遊客。 「遊客現在希望獲得更深入的體驗，因為他們可以在內地或網上購物，而不是依賴於香港。」

黃進達說，香港與美元掛鉤的貨幣和總體高物價水準，以及來自新加坡和日本等地區對手的競爭，都影響了遊客的情緒。

即使是對於本地人而言，香港的吸引力也在下降。自2023年2月中國重新開放邊境以來，香港人紛紛湧向深圳和珠海等鄰近的內地城市進行周末出遊。 三月下旬，每天的出境人數超過76萬人，幾乎是入境人數的三倍。

35歲的殯葬業人員Ryan每周都北上內地遊玩，他說這樣做是為了「花同樣的錢享受更多的樂趣」，而這樣想的不止他一人。

市場營銷專業人士Cordelia Leung說她對香港商業處境感到「同情」，但每個月一兩次到內地待兩天是一種「更有利的享受」。她列舉了一系列吸引人的去處，包括更好的網球場、優質的餐點、更實惠的飯店以及按摩店，她可以在足底按摩時看電影。「在香港，即使我願意為一頓昂貴的飯菜買單，也未必能得到優質的服務。」

消費萎縮導致了數月來的商店和餐館倒閉潮。臉書上一個收集本地企業倒閉消息的社群，幾周內會員人數激增到35萬多人。四月的最後十天，香港有兩家電影院關閉，其中一家已有58年歷史。

香港特區行政長官李家超周二在被問及商家倒閉問題時，撇開了經濟困境的說法，稱其為 「經濟轉型中不可避免的變化」。李家超說：「我們應該一起向眾人宣傳香港好的一面。」



黃金周假期 中國人「報復性」旅行消費 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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