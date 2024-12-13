釋出積極信號 中國明年有望擺脫經濟委靡？

中國在例行經濟決策會議中宣佈，明年將推出「更積極有為」的財政政策，態度顯得「異常緊迫」，被認為是為了應對川普2.0的關稅衝擊。但北京提出的一系列舉措，在多大程度上能有效刺激經濟、提振消費者與企業的信心？

（德國之聲中文網）中國共產黨「中央經濟工作會議」週四（12月12日）落幕，中國領導人習近平親自發表談話，宣佈明年將實施「更積極」的財政政策，並採取「適度寬鬆」的貨幣政策，以擴大內需、穩住樓市股市，推動經濟持續回升向好。

這是中國貨幣政策自2010年底以來第一次出現重大調整，過往多是以「穩健」為基調；有分析也告訴DW，今年會議釋出了「異常緊迫」的信號。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國經濟研究員李其（Lizzi C. Lee）告訴DW，「更加積極」的財政支出令人聯想到新冠疫情初期，而「適度寬鬆」則類似2009年應對金融風暴的手段。這意味著，北京「表達了其直面挑戰的決心」。

中國經濟明年將面臨內、外兩大挑戰，包含內需持續疲軟，由於房地產長期低迷，消費者仍重視節流勝於開源；而外部因素則是美國總統當選人川普即將重返白宮，中國勢必得面臨更多貿易摩擦、關稅阻礙。

台灣中華經濟研究院學者王國臣說，中國強調明年將「更積極有為」應對經濟阻力、擴大內需，主要就是為了應對川普上台的衝擊。但他坦言，中國想透過提高財政赤字率、增發國債等做法，在明年提振經濟、擺脫成長停滯，基本上「沒有效用」。

川普上台將加大中國明年刺激經濟的挑戰。此前他表示，計劃對中國進口商品徵收60%以上的關稅。 圖片來源： Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance

「適度寬鬆」能有效刺激經濟嗎？

根據新華社報導，習近平在會議中強調，明年要抓好的重點任務之ㄧ，就是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。同時，要提高財政赤字率、增加發行超長期特別國債，並透過適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，維持流動性充裕。

王國臣表示，適度寬鬆的貨幣政策「其實應該理解為今年已經開始做的，就是人民銀行（中國央行）印鈔票去買國債」。他分析，這意味著中國明年可能會更大規模買國債，且不只買特別國債，還會買一般發行的國債。

今年9月底，中國央行已推出自新冠疫情以來最大規模的一波經濟刺激措施，包含降低存款準備金率，替銀行系統釋放出約1兆元人民幣；11月，中國財政部又推出10兆元人民幣的債務融資計劃，為地方政府緩解壓力。

李其認為，這些措施顯示中國領導層願意做出更多努力，然而真正的考驗在於北京實際推進的力度。當前追加刺激措施的規模等細節仍不明確。

「如果缺乏更大的透明度和具體的改革支持，這些舉措可能僅在短期內提振情緒，無法解決長期挑戰，」她說。

王國臣則認為，這幾年中國實際上已陷入所謂的「流動性陷阱」，意即儘管貨幣政策變寬鬆、利率正在下降，民眾仍不願意出來消費或投資，仍然是把錢存起來，「因為大家不看好未來」。

經濟向好的關鍵在「房市」

中國每年舉行「中央經濟工作會議」通常會決定未來一年的經濟政策走向，實際的經濟成長目標和具體方針，則是在隔年春季舉行全國人民代表大會時宣佈。

北京將2024年國內生產總值（GDP）增長目標設為5%，根據前3季的官方數據，今年能否「保五」仍具挑戰。許多經濟學者則分析，中國政府可能將2025年的目標再次定在5%左右，以鞏固市場預期。

李其告訴DW：「5%的增長目標並非不可達成，但這需要果斷的行動，尤其是在穩定房地產方面⋯⋯由於房地產佔GDP的20%左右，並代表了70%的家庭財富，持續的危機會削弱消費者和企業的信心。」

此外，房市涉及的上下游產業範圍廣，一旦景氣低迷，百業連帶蕭條，甚至會影響到地方財政。李其說：「土地銷售收入的枯竭以及過度依賴債務投資，使地方政府資金緊張。一些地方政府正在削減支出，向企業追繳稅款，甚至拘留外地企業家，這些措施損害了推動經濟增長所需的信任和活力。」

根據會議，北京承諾將明年將「穩住樓市股市」，「防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線」，並「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，「合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作」。

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然而王國臣認為，穩住樓市的關鍵在於由中國政府去收購地方的庫存房，「至少讓大家覺得房地產的崩盤底線到了 」，以止住整個房地產的信心下跌。

「如果沒有做到這一點，其實今年很清楚都已經看到，發行再多特別國債，也無法改善整個經濟狀況，」他向DW分析，「經濟在衰退，尤其中產階級的薪水在萎縮⋯⋯你的房價降再低（他們）也沒有能力付房貸。」

中國正在完善「工具包」迎戰川普2.0

川普即將在明年1月20日正式就職美國總統，未來美國可能大幅提高對中國進口產品的關稅至60%以上。這可能讓中國重振經濟之路更為複雜。

王國臣表示，台灣中華經濟研究院換算了約13家法人機構的預估數據，中國2025年經濟成長率可能落在4.5%，但若加上川普上台的因素，在美國對中國祭出60%關稅的基礎上，中國的經濟成長率可能只剩下3%。

中國核心領導層在會議上雖未直接提及中美貿易戰，但強調「當前外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運作仍面臨不少困難和挑戰」，「我們要正視困難、堅定信心，努力把各方面正面因素轉化為發展實績。」

習近平10日在北京會見多位國際經濟組織領袖時，則特別向美國喊話：「關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。」

李其分析，中國當前回應川普關稅戰的立場，更傾向於「謹慎應對」而非激烈反制。而從會議內容可見，北京的策略是增強內部韌性，專注於自主技術、消費支出和基礎設施投資，以抵禦外部衝擊。

「同時，中國正在悄然完善『應對工具包』，以防局勢惡化。網絡安全調查、加強出口管制以及對外資企業的監管審查都是可能採取的措施。目前，這更像是策略性準備，而非直接對抗。」她說。

會議上，習近平強調將推動科技創新與產業創新，「加強基礎研究與關鍵核心技術攻關，超前佈局重大科技項目」，並「加強國家戰略科技力量建設」。

但王國臣認為，中國要達到技術自主必須砸下重本，卻又不一定能達到目標，尤其是在供應鏈全球化的半導體產業方面。與此同時，專注發展科技及工業勢必會排擠服務業的發展，因此「科技自主與擴大內需一定會是衝突的」。

李其也說，單靠更多刺激可能無法完全恢復市場對抗通縮壓力、房地產低迷和外部阻力，北京需要正視的是解決結構性弱點、恢復私營部門信心，「以及能否提供可信的後續行動來安撫企業和家庭」。

（DW記者周昱君對此文有貢獻）

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